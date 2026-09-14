Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 8: Chivas repartió el gol hasta llegar a la cima
A falta únicamente del León-San Luis, la Jornada 8 dejó definidos sus dos extremos. Chivas aseguró cerrar por primera vez una fecha del Apertura 2026 como líder, mientras Juárez permanecerá último y sin puntos, con el peor arranque en la historia de los torneos cortos.
Lo Bueno: Chivas perdió a su goleador y repartió sus goles
Armando González salió al Olympiacos después de marcar 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, 12 en cada torneo. Ocho jornadas después, Chivas no encontró a otro futbolista que absorbiera esa producción: encontró seis.
Roberto Alvarado y Ricardo Marín llevan cuatro goles cada uno; Santiago Sandoval, tres; Diego Campillo, Richard Ledezma y Bryan González, uno. Son 14 de los 15 goles rojiblancos, más el autogol de Andrés Sánchez en el partido contra el San Luis. Frente a Pumas, en esta fecha, la distribución volvió a aparecer: Marín y Alvarado no marcaron, pero Sandoval hizo dos y González completó el 3-0.
La goleada llevó al Guadalajara a 17 puntos y al primer lugar, por encima del América y el Toluca, ambos con 16.
Lo Malo: Varini no pudo trasladar la fórmula de Juárez a Necaxa
Martín Varini llegó a Aguascalientes después de llevar a Juárez a la primera Liguilla de su historia y terminar octavo en el Apertura 2025. Necaxa no sólo contrató al entrenador: reconstruyó buena parte del plantel para acompañarlo.
Sólo Julián Carranza, Agustín Almendra, Kevin Gutiérrez y Danny Leyva representaron 7.8 millones de euros en transferencias, según Transfermarkt. Para este Apertura, Juan Torres agregó otros 1.3 millones. Son al menos 9.15 millones en cinco operaciones con costo conocido, además de jugadores llegados a préstamos, cedidos y fichajes cuya tarifa no está disponible en el sitio.
El resultado quedó lejos del que produjo en la frontera. Necaxa terminó decimoquinto con 18 puntos en el Clausura y, después de ocho jornadas del Apertura, es decimotercero con ocho. Varini se fue con siete victorias, cinco empates y 13 derrotas en 25 partidos de Liga. La fórmula que hizo histórico a Juárez no pudo ser replicada en Necaxa y al final Varini fue despedido.
Lo Feo: Juárez perdió contra el otro peor equipo y se quedó solo con el récord
Santos llegó al domingo con un punto, ninguna victoria y en el lugar 17. Juárez era el único equipo debajo: siete partidos, siete derrotas y cero unidades. El duelo entre los dos últimos terminó 2-1 en favor de los laguneros, que consiguieron su primer triunfo.
Una semana antes, Juárez había igualado a Dorados del Clausura 2016 y Querétaro del Clausura 2019, los dos equipos que habían perdido sus primeras siete jornadas en la era de torneos cortos; ambos cortaron la caída en la octava. Juárez no: perdió por octava vez y se quedó solo con el peor arranque en la historia de los torneos cortos.
Después de ocho jornadas, Santos ya tiene cuatro puntos. Juárez sigue último con cero. El rival que podía acompañarlo en el fondo lo dejó solo.