Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 6 Clausura 2026: Pumas y Chivas, los más goleadores
La Jornada 6 de Clausura 2026 dejó historias a destacar: los Pumas y las Chivas son los equipos más goleadores del campeonato, mientras que el América sigue en mal momento y el proyecto de Ignacio Ambriz no avanza en el León.
Sports Illustrated México te trae Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la sexta jornada del torneo del futbol mexicano.
Lo Bueno: Pumas y Chivas, los más goleadores con fórmulas diferentes
Los Pumas, con 12 tantos, y las Chivas, con 11, son los equipos más goleadores del Clausura 2026, pero con fórmulas diferentes.
Mientras que por los Pumas sus mejores artilleros son extranjeros, quienes se reparten los goles; por las Chivas, como dicta su tradición, todos son mexicanos, pero un nombre sobresale sobre el resto: Armando “Hormiga” González.
Por los felinos, su nuevo refuerzo, el brasileño Juninho, es el máximo anotador con tres goles, dos menos que González, segundo en la tabla de goleo, y a tres de Joao Pedro (San Luis), líder.
Tras varios torneos, estas tradicionales canteras de goleadores mexicanos de las que surgieron futbolistas como Hugo Sánchez (Pumas) y Javier “Chicharito” Hernández (Guadalajara), vuelven a figurar entre los mejores ataques.
Su alta producción ofensiva no solo es un dato más, sino que los tiene en lo más alto de la tabla. Chivas es primero con marca perfecta con 18 puntos de 18 posibles y los Pumas son terceros, con 12 unidades y un récord invicto, gracias a tres victorias y tres empates.
Las Chivas del entrenador Gabriel Milito, al derrotar por 1-0 al América, no ganó solo el duelo del honor ante su máximo rival en el Clásico Nacional, sino que se aseguraron ser líder por al menos una jornada más.
En tanto los Pumas le dieron un respiro al proyecto del estratega Efraín Juárez, que pendía de un hilo por la eliminación ante el San Diego FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Lo Malo: Un América en construcción cae al octavo lugar
La derrota en el Clásico mandó al América al décimo lugar de la clasificación, fuera de la zona de Liguilla, y confirmó que el equipo del entrenador brasileño André Jardine está en construcción, lo que ha provocado un bajo rendimiento.
Las Águilas han sufrido este torneo para anotar, con apenas tres goles en seis partidos, con un gol cada 180 minutos. Este dato contrasta con el del semestre pasado, en el que luego de seis jornadas llevaba 13 dianas, con un promedio de un tanto cada 41.5 minutos.
A Jardine no lo han podido ayudar sus nuevos fichajes: sus compatriotas Rapahel Veiga y Vinícius Lima, quienes se acaba de incorporar e iniciaron en el banco ante el Rebaño Sagrado.
Veiga entó al minuto 45, mientras que Lima al 80, pero ninguno influyó en el marcador en contra de un Guadalajara que fue muy superior a su rival, al dominar la posesión de balón y tener cuatro disparos a puerta.
Veiga y Lima ocupan las plazas de extranjeros que liberaron el español Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, claves en el esquema de Jardine y bajas de última hora, sin embargo Raphael apenas vive su segunda semana como águila y Lima sus primeros días.
Si el América quiere volver a ser protagonista, necesita el mejor nivel de sus nuevos fichajes, las apuestas de Jardine para salvar a su conjunto, que luego de ganar tres de cuatro finales jugadas entre 2023 y 2025, resiente un desgaste.
Lo Feo: Ambriz, con una victoria en 12 partidos en segunda etapa con León
No todas las historias soportan un segundo capítulo y el de Ignacio “Nacho” Ambriz con del León lo comprueban: el entrenador lleva apenas una victoria, dos empates y nueve caídas en su segundo baile con los “Panzas Verdes”.
Ambriz comenzó esta nueva etapa con el León en la dudodécima jornada del Apertura 2025, en el que no ganó en seis partidos: un empate y cinco derrotas. Tomaba el reto, en sustitución de Eduardo Berizzo, despedido por resultados negativos.
Los números no espantaron a nadie, Ambriz heredaba un proyecto y esos últimos duelos le sirvieron para evaluarlo y en este Clausura 2026 hacer cambios.
En total, la directiva le fichó a ocho elementos, entre ellos del del delantero Díber Cambino, campeón de goleo del Clausura 2024, pero aún así no ha logrado salir de la mala racha, en un regreso en el que pretende igualar el de su primera vez, cuando le dio al León el trofeo del Apertura 2020 con un futbol atractivo, de posesión de balón, que le ganó elogios.