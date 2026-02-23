Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 7 Clausura 2026: La fórmula de Larcamón que vuelve a meter en problemas a Chivas
La séptima jornada del Clausura 2026 de la Liga MX dejó notas para recordar: Nicolás Larcamón y el Cruz Azul tienen la fórmula para no perder ante a las Chivas, los equipos regios siguen sin reaccionar en el arranque del torneo y la violencia en Jalisco golpeó al futbol mexicano.
Sports Illustrated México te trae Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 7 del torneo de balompié de México.
Lo Bueno: El Cruz Azul de Larcamón le quita la marca perfecta a las Chivas
Si algo han demostrado el Cruz Azul y Nicolás Larcamón es que saben incomodar a las Chivas.
El sábado, en el partido más atractivo de la séptima jornada, que enfrentó a los dos mejores equipos en lo que va del campeonato, los celestes sumaron su séptimo partido consecutivo sin perder ante el Guadalajara y Larcamón, su quinto.
Lo hicieron al plantearle un partido inteligente, en el que no dominaron la posesión del balón (apenas lo tuvieron el 38 por ciento del tiempo), pero fueron efectivos frente al arco: anotaron dos de sus tres disparos a gol, para ganar 2-1.
La derrota significó quitarle el invicto a unas Chivas que vivían su mejor inicio desde el Bicentenario 2010, cuando ligaron ocho victorias en fila. La racha de este Clausura 2026 se quedó en seis, pero la derrota no significó perder el liderato, en el que están con 18 puntos, dos más que los celestes.
En los últimos siete partidos, Cruz Azul presume seis victorias y solo un empate ante el Rebaño, al que en esa seguidilla echaron en los cuartos de final del torneo pasado. Larcamón se mantiene invicto como técnico de “La Máquina” ante el Guadalajara, al que también venció en el único partido en el que lo enfrentó con su antiguo equipo, el Necaxa.
Lo Malo: Los equipos regios sufren en el inicio del torneo
A pesar de contar con dos de las nóminas más caras de la Liga MX, los Tigres y los Rayados del Monterrey, no han tenido un buen desempeño luego de siete jornadas, ambos van con marca idéntica: tres victorias, un empate y tres derrotas.
Los felinos cayeron 1-2 como locales viernes ante el Pachuca y ligaron su segunda derrota en fila, a pesar de que en sus últimos 12 partidos como anfitriones, sumaban solo una derrota.
Mientras que el Monterrey fue derrotado por Pumas, que con la victoria de 2-0 se afianzó en el tercer lugar. Los Rayados carecieron de puntería al errar sus 10 disparos a puerta.
El cuadro dirigido por Domenec Torrent echó por la borda su buena racha de 10 encuentros consecutivos sin perder a los Pumas, que le dieron un respiro más a la criticada gestión de su entrenador Efraín Juárez.
Lo Feo: La violencia en Jalisco suspende el Querétaro vs Juárez
La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desató una crisis de seguridad en Jalisco, golpeó a la Liga MX, que suspendió el Querétaro vs Juárez.
Sin dar más detalles, la competición mencionó que el encuentro se reprogramará para una fecha y horario por definir. El partido se celebraría en el Estadio La Corregidora, en donde la selección mexicana tiene programado un partido de preparación al Mundial 2026 ante Islandia, encuentro que no ha sido cancelado.
Pero no solo fue la primera división de hombres, también el Clásico Nacional de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, a disputarte en casa de las Chivas, fue suspendido y en la misma competición, el Necaxa vs Querétaro paró unos minutos en el segundo tiempo por detonaciones que se escucharon afuera del estadio de las Centellas, que ganaron 2-1 el encuentro.