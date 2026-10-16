Los cuatro grandes, entre el liderato y la pelea por la Liguilla

El América puede asegurar otra semana como líder de la Liga MX, las Chivas todavía tienen posibilidades de arrebatarle el primer lugar y el Cruz Azul y los Pumas necesitan recuperar terreno para no comprometer su clasificación. Los cuatro grandes llegan a la Jornada 12 del Apertura 2026 con aspiraciones distintas, cuando solo quedan seis fechas de la fase regular.

Las Águilas encabezan la tabla con 21 puntos, seguidas por el Toluca y el Querétaro, ambos con 20, y las Chivas, con 19. El Cruz Azul es séptimo con 17 unidades, mientras que los Pumas son duodécimos con 13, dos menos que el Tijuana, que tiene provisionalmente el último boleto a cuartos de final.

Ninguno de los cuatro tiene asegurada matemáticamente su clasificación y todos conservan posibilidades de terminar líderes, aunque solo el América y las Chivas pueden alcanzar la cima este fin de semana. El conjunto azulcrema tiene además un partido pendiente, una ventaja potencial frente a sus perseguidores.

El América y las Chivas todavía pueden disputar el liderato

El América visitará al León este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas. Después del empate 1-1 contra el Monterrey, los dirigidos por Guillermo Almada conservaron el primer puesto gracias a la derrota del Toluca frente a Tigres.

Una victoria llevaría a las Águilas a 24 puntos y les garantizaría terminar la jornada como líderes sin importar los demás resultados, porque el Toluca y el Querétaro, sus perseguidores más cercanos, solo pueden llegar a 23.

El León, quinto con 18 puntos, también pelea por los primeros lugares, y si gana quedará empatado en unidades con el América.

El equipo de Almada todavía tiene siete partidos por disputar, incluido el pendiente frente al Tijuana, por lo que puede llegar a 42 puntos. Su calendario también contempla enfrentamientos con el Toluca, los Pumas y Tigres, rivales que podrían influir directamente en la posición con la que llegue a la Liguilla.

Las Chivas recibirán a Tigres el sábado a las 17:07 horas en el Estadio Akron. El Guadalajara suma 19 puntos y necesita ganar para mantener la presión sobre los tres primeros lugares, después de perder contra el Querétaro en la jornada 10 y empatar 1-1 con el Atlas en el Clásico Tapatío de la jornada 11.

Si vence a Tigres llegará a 22 unidades y terminaría como líder siempre que el América pierda y ni el Toluca ni el Querétaro ganen. Si las Águilas empatan, necesitaría además remontar una desventaja de cuatro goles en la diferencia general para superarlas en el desempate.

El partido también pesa en la clasificación. Las Chivas tienen cuatro puntos de ventaja sobre el noveno lugar, pero todavía enfrentarán al Monterrey, el León y el Cruz Azul en el cierre del torneo, así que una victoria ante Tigres, que suma 13 unidades, les permitiría acercarse a la Liguilla sin depender de otros resultados.

El Cruz Azul y los Pumas buscan mantenerse en la pelea

El Cruz Azul recibirá al FC Juárez el sábado a las 21:10 horas en el Estadio Banorte. Los celestes llegan séptimos con 17 puntos y solo dos de ventaja sobre el Puebla, noveno, por lo que una derrota podría dejarlos fuera de los ocho primeros.

El equipo de Joel Huiqui conserva la capacidad ofensiva que lo llevó al título del Clausura 2026. Con 22 goles en 11 jornadas tiene una de las mejores producciones de la Liga MX, pero también ha recibido 21, una cifra que contrasta con la solidez defensiva que mostró en la Liguilla anterior.

El empate 3-3 contra los Pumas en la jornada 11 volvió a mostrar sus dificultades para controlar los partidos, y Huiqui reconoció que esos errores deben corregirse si pretende conquistar el bicampeonato.

Enfrente estará el último lugar del torneo. El FC Juárez suma apenas cuatro puntos, una oportunidad para que el Cruz Azul vuelva a ganar antes de un cierre que incluye al Pachuca, el Querétaro, el León, Tigres y las Chivas.

Los celestes pueden alcanzar 35 puntos si ganan sus seis partidos restantes, así que, aunque no pueden terminar líderes esta jornada, siguen en la pelea matemática por el primer puesto de la fase regular. Su urgencia inmediata, sin embargo, es proteger una clasificación que todavía está lejos de resolverse.

Los Pumas atraviesan la situación más delicada de los cuatro grandes. Este viernes 16 de octubre visitarán al Atlante a las 21:00 horas, también en el Estadio Banorte, con 13 unidades y desde la duodécima posición.

El empate ante el Cruz Azul les costó caro: llegaron a ganar 3-1 pese a jugar con diez futbolistas, pero terminaron permitiendo el empate celeste.

Ahora están a dos puntos del octavo lugar y comparten unidades con el Pachuca, Tigres y Santos Laguna. Una victoria contra el Atlante los llevaría a 16 y podría devolverlos a la zona de clasificación, según los resultados de sus competidores, mientras que una derrota permitiría que los Potros, con 11 puntos, los superaran y complicaría todavía más el panorama para Esteban Solari.

El calendario tampoco ofrece margen: después del Atlante enfrentarán a Santos Laguna, Tigres, el Puebla, el América y el Monterrey. Los Pumas pueden alcanzar un máximo de 31 puntos, pero para acercarse a esa cifra necesitarían una regularidad que no han mostrado en las primeras 11 jornadas.

La frontera de la Liguilla está en 15 puntos: el Cruz Azul la supera por dos y los Pumas están dos por debajo.