Luis Ángel Malagón, de no poder caminar a volver al América: los siete meses que cambiaron su vida

Luis Ángel Malagón pasó de prepararse para el Mundial 2026 a tener dificultades para caminar. La rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en marzo lo dejó sin Copa del Mundo en casa y siete meses fuera del América. De regreso como titular, reconoce que la lesión cambió su manera de entender el futbol y la vida.

“Fueron meses muy difíciles en todos los aspectos. Temas de depresión, de desánimo, ganas de no salir adelante por lo que estaba en juego, por el hecho de que el Mundial estaba tan cerca”, recordó el guardameta de 29 años.

El 10 de marzo, en el partido contra Philadelphia Union de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Malagón intentó despejar un balón y cayó sin contacto de un rival. Dos días después lo operaron en Guadalajara, con un pronóstico de recuperación de seis a ocho meses.

La lesión llegó en uno de los mejores momentos de su carrera. Ganó tres títulos consecutivos de Liga MX con el América y en 2025 fue titular en los seis partidos de México en la conquista de la Copa Oro, torneo en el que recibió el premio al mejor portero tras dejar su arco en cero en cuatro encuentros. Su lugar en el Mundial parecía asegurado, pero quedó descartado a tres meses de la inauguración.

Malagón encontró en su hija la motivación para recuperarse

Antes de pensar en volver a atajar, tuvo que recuperar la movilidad y depender de otras personas para lo cotidiano.

“Me costó mucho caminar, creo que fue lo más difícil de todo esto”, reconoció.

La rehabilitación también le cambió los hábitos: En esos meses bajó entre siete y ocho kilos.

“Creo que me enseñó a cuidar más mi cuerpo, más profesional. No que no lo fuese antes, pero creo que vas creciendo. Tantos meses fuera te hacen valorar todo: la comida, el hecho de lo más simple, caminar, bañarte”, explicó.

Mientras asimilaba la pérdida del Mundial, encontró en su familia la razón para seguir con la rehabilitación.

“Lo que más me ha motivado al día de hoy ha sido el hecho de tener a mi hija”, afirmó.

El América lo integró al equipo antes de terminar su rehabilitación

La salida de André Jardine de la dirección técnica y la llegada de Guillermo Almada ocurrieron cuando Malagón todavía no podía competir. El preparador físico Rubens Valenzuela, del nuevo cuerpo técnico, buscó integrar a los lesionados al trabajo del grupo.

“Dávila y tu servidor estábamos entrenando aparte por el tema del tiempo que nos quedaba y se nos acercó y nos hizo parte. Nos dijo que para él no existían lesionados, todos son jugadores”, relató.

Ese acercamiento permitió que ambos viajaran a hacer pretemporada con el equipo a España, algo que Malagón considera clave para recuperar la confianza y sentirse otra vez parte del plantel.

“Creo que también eso hizo que el ánimo, el deseo, ayudara al cuerpo a que se recuperara más rápido”, afirmó.

Su regreso fue progresivo. El 16 de agosto reapareció con el América Sub-21 ante el Atlético de San Luis y jugó el primer tiempo sin recibir gol y el 1 de octubre jugó con el primer equipo un amistoso contra Cruz Azul en San Diego. Nueve días después, el 10 de octubre, recuperó la titularidad en Liga MX ante Monterrey, 214 días después de su último partido oficial con el primer equipo.

En sus primeros partidos de vuelta resolvió un mano a mano contra Rayados y otro ante Pachuca.

“Sí te vuelves a sentir jugador, parte de esa sensación, ese nervio antes de jugar, creo que es lo que te va dando el ritmo de juego”, explicó.

También reconoció que extrañaba la presión de los partidos e incluso las críticas.

¿Qué le falta para volver a la selección?

Malagón enfrenta una nueva competencia por la portería de México. El retiro del guardameta Guillermo Ochoa después del Mundial y la llegada de Rafael Márquez al banquillo abrieron una etapa en la que Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla recibieron las primeras oportunidades.

“Creo que hay muy buenos porteros en esta liga y siempre van a salir. Entonces creo que al final del día lo único que te pone y te quita es el rectángulo verde y hay que seguir trabajando”, afirmó.

Malagón también defendió a Rangel de las críticas por sus errores recientes con la selección y recordó que él mismo recibió cuestionamientos después de un partido contra Camerún.

“Nunca me voy a alegrar de las cosas malas, al contrario, duele que pase eso. ¿Por qué? Porque conozco al tipo, porque sé lo que es”, expresó.

El portero aseguró que antes era más impulsivo, y que la lesión y la paternidad cambiaron su manera de enfrentar los problemas.

“Tal vez soy un tipo diferente, con otra mentalidad, tratando de ser más cauto en muchas cosas. Creo que antes era más chivo loco”.

Su objetivo inmediato es sostener la titularidad en el América y pelear otro campeonato.

“Sí, es una ilusión siempre representar a México. Pero siempre he dicho: todo con calma, trabajar y si se da la oportunidad, créanme que me encantaría volver a estar ahí”, señaló.

En marzo le costaba caminar. Siete meses después volvió a la portería del América y, sin prisa, espera otra vez la de México.

“Me siento bien, me siento tranquilo, adaptándome al nuevo Luis Malagón”, concluyó.