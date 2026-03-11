Malagón enciende las alarmas tras salir lesionado en Concachampions
La lesión de Luis Ángel Malagón encendió las alarmas en el América durante el partido ante el Philadelphia Union, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
El arquero azulcrema tuvo que abandonar el terreno de juego después de intentar despejar un balón al minuto 39. Tras el movimiento, se tiró al césped y comenzó a quejarse de un dolor en la pierna izquierda, lo que obligó a su sustitución y generó preocupación entre sus compañeros.
A minutos de finalizar el encuentro, el América informó que el guardameta regresará a México para ser evaluado por el cuerpo médico del club.
“En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad”, señaló el equipo en un comunicado.
Aunque el diagnóstico oficial aún no se confirma, reportes apuntan a una posible ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que podría dejarlo fuera de actividad durante varios meses. De confirmarse, el portero correría el riesgo de perderse lo que resta del Clausura 2026 y complicar su presencia con México en el Mundial.
La situación llega en una semana particular para el arquero. El pasado fin de semana apareció como suplente en el duelo ante Querétaro, algo que no ocurría desde julio de 2025, lo que desató rumores en redes sociales sobre su momento deportivo.
En el proceso de Javier Aguirre con la selección mexicana, Malagón había sido el guardameta titular y llegó a acumular 15 partidos con el Tri, incluidos los seis encuentros de la Copa Oro. Sin embargo, en los compromisos más recientes perdió el puesto frente a Raúl Rangel, quien ha sido el titular en los tres partidos disputados por México este año.
Dentro del América, su presencia reciente en el banquillo formaba parte de la planificación del técnico André Jardine para administrar cargas de trabajo. No obstante, la lesión sufrida ahora abre incertidumbre sobre el futuro inmediato del arquero a pocos meses del Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.