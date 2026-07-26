Máquina imparable: Cruz Azul vence a Toluca y conquista el Campeón de Campeones 2026
Joel Huiqui sigue invicto y, en cuestión de diez partidos, ya levantó su segundo título con Cruz Azul. Ahora derrotó al Toluca para convertirse en el Campeón de Campeones 2026.
El encuentro se disputó este sábado 25 de julio en la cancha del Dignity Health Sports Park en Carson, California. Cabe recordar que Diablos y Azules disputaban este trofeo como los dos últimos campeones del Apertura 2025 y el Clausura 2026, respectivamente.
El primer tiempo había sido un duelo de momentos. Cruz Azul comenzó proponiendo e intimidando la meta escarlata con un tiro cruzado de Carlos Rotondi que se fue apenas por un costado del poste. En tanto, Gonzalo Piovi buscó de larga distancia con un disparo que se le movió en el aire al portero Luis García Palomera, quien apenas pudo rechazar con los puños.
No obstante, pasado el primer cuarto de hora, ahora fue Toluca quien pasó a monopolizar los ataques. Jorge Roberto Price por poco convirtió tras una genialidad en la que se quitó a Willer Ditta con un sombrerito para después definir ante la salida del arquero, pero su tiro se fue apenas desviado y Nicolás Castro, que estaba a un costado, tampoco pudo empujar la pelota cuando esta pasó frente a él. Luego, poco después, Alexis Vega buscó rematar al segundo poste con un disparo que Kevin Mier apenas pudo sacar con un vuelo hacia su izquierda.
Pero cuando peor lo pasaba La Máquina, Carlos "Charly" Rodríguez le dio un pase sobre la media luna a José Antonio Paradela, quien, desde ahí, con un tiro raso al poste derecho, venció a la defensa mexiquense y convirtió el 1-0 para los celestes.
Entre emoción y drama, Toluca empató antes del descanso
Ya cerca del entretiempo, el juego se convirtió en un ida y vuelta de emociones. Vega volvió a intentar con un tiro rasante que exigió una vez más a Mier. La Máquina respondió con un mano a mano de Gabriel "Toro" Fernández, en el que Luis García, con un manotazo, terminó evitando la caída de su marco.
Parecía que Cruz Azul iba a descansar con la ventaja. Sin embargo, en el agregado, mediante una jugada de tiro libre prefabricada, Vega movió las redes en su tercer intento con un disparo que atravesó la barrera para incrustarse en el fondo y colocar el 1-1.
Exhibición celeste para sellar la corona
Para el regreso a la cancha, Cruz Azul salió decidido a imponer condiciones. Desde los primeros instantes mostró su capacidad colectiva, generando una serie de pases que terminó con un disparo del "Toro" Fernández que detuvo el guardameta. Toluca no aprendió la lección y los cementeros volvieron a recurrir a la misma fórmula. Fue así como Paradela le regresó el favor a "Charly" con una asistencia para que este marcara el 2-1 al minuto 55.
Esta vez Cruz Azul ya no aflojó y siguió tocando la puerta escarlata. Y, al minuto 61, en un tiro libre con disparo al poste del arquero, Paradela consiguió su doblete para poner el 3-1, ampliar la ventaja y darles mayor tranquilidad a los dirigidos por Huiqui.
Incluso los Azules buscaron un cuarto tanto cuando el "Toro" Fernández vio adelantado a Luis García y trató de sorprenderlo con un disparo lejano. No obstante, el arquero se estiró cuan largo es para mandar el balón a tiro de esquina.
Y ya sobre el final, Cruz Azul replegó sus líneas para demostrar su capacidad defensiva. Si bien esto le permitió a los Diablos tomar la pelota, La Máquina puso el cerrojo atrás, negando cualquier peligro y manteniendo el resultado a su favor hasta el silbatazo final.
Con este triunfo, Cruz Azul no solo alzó el título de Campeón de Campeones, sino que también, con su segundo trofeo en dos meses, volverá motivado a la Liga MX y al inicio de la Leagues Cup. Ahora tendrá la misión de refrendar su gran momento bajo el mando de un invicto Joel Huiqui.
Además, con este título, Cruz Azul se ha ganado el derecho de pelear por otra corona: la Campeones Cup 2026. Dicho trofeo lo disputará ante el campeón de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi, el próximo 16 de septiembre desde el Nu Stadium de Florida.