Mazatlán FC: 58.3 millones por torneo, cero Liguillas y un estadio de 700 millones que queda vacío
El Mazatlán FC jugó su último partido en el Estadio El Encanto, la victoria de ayer de 4-3 ante el Toluca, con un balance que desnuda el proyecto de Grupo Salinas: Cada partido como local tuvo un costo para el erario de Sinaloa de 6.6 millones de pesos. Números altos para un equipo que nunca encontró rendimiento ni conexión con aficionados.
El inmueble costó 700 millones de pesos, pagados por el Gobierno de Sinaloa, y fue construido sobre un terreno de 10 hectáreas en Avenida Múnich, en el fraccionamiento Pradera Dorada. El inmueble tiene capacidad para 25 mil personas.
El proyecto se levantó incluso antes de que la ciudad tuviera asegurado un equipo de Primera División. La construcción comenzó en 2017, a cargo de Meprosa Construcciones y DUNN Arquitectura Ligera, firma que participó en construcción estadios como el Akron. Dos meses antes de su inauguración, en julio de 2020, el inmueble aún no tenía garantizada actividad futbolística.
En la cancha, los números nunca respaldaron el gasto. En 102 partidos como local, Mazatlán FC registró 36 victorias, 36 empates y 34 derrotas. Nunca jugó una Liguilla y apenas alcanzó dos repechajes: Clausura 2022 y Apertura 2023.
La asistencia tampoco acompañó. En 12 torneos, el equipo promedió 8,948 aficionados por partido, muy por debajo de la capacidad proyectada. Un estadio nuevo, pero sin ocupación constante ni presión de localía.
El costo por sostener al equipo en la ciudad se mantuvo alto frente a esos resultados. La relación entre inversión, rendimiento deportivo y respuesta de la afición nunca encontró un punto medio.
Mazatlán FC es propiedad de Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego. Su llegada a Sinaloa respondió a una decisión empresarial: trasladar la franquicia desde Morelia en busca de mejores condiciones económicas, que se consiguieron por el respaldo del gobierno.
El movimiento implicó dejar atrás una historia de más de 70 años. De acuerdo con la revista Proceso, el gobierno de Michoacán intentó mantener a los Monarcas, pero no pudo cubrir el requerimiento de 400 millones de pesos anuales que solicitaba TV Azteca. La prioridad, según autoridades estatales, fue no comprometer recursos destinados a salud, educación y seguridad.
En Mazatlán, el club operó bajo un esquema en el que el estadio se entregó en comodato, mientras la empresa asumía la gestión deportiva.
El Estadio El Encanto, también conocido como Kraken en su origen, fue inaugurado el 27 de julio de 2020 como el inmueble más nuevo del futbol mexicano. Hoy, con la aprobación de la venta de la franquicia, que cederá su lugar al Atlante, el recinto queda sin equipo en la Liga MX.
El cierre deja un balance claro: una inversión de cientos de millones, un equipo sin presencia en fases finales y una asistencia que nunca consolidó el proyecto.
Mazatlán FC se va sin haber jugado una Liguilla. El estadio permanecerá sin futbol de Primera División, como fue el objetivo de su construcción, pero con todos los costos ya asumidos.