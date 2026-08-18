El método Almada: más de 22 millones de revalorización y 38.6 millones en ventas
Guillermo Almada ha hecho de los jóvenes una parte central de sus proyectos en México. Al darles minutos y convertirlos en jugadores habituales, varios también aumentaron su valor de mercado: siete futbolistas que impulsó en el Santos y el Pachuca se revalorizaron en conjunto más de 22 millones de euros mientras fueron dirigidos por él, según Transfermarkt.
Una segunda muestra de siete jugadores impulsados en esos proyectos protagonizó posteriormente transferencias por 38.6 millones de euros, según el mismo sitio especializado en el mercado de fichajes.
Los números permiten medir el efecto de un método que ahora comienza a aparecer en el América: reducir la edad del equipo, entregar responsabilidades a futbolistas jóvenes y convertir algunos de ellos en activos de mayor valor.
Rejuvenecer antes de revalorizar
El proceso apareció primero en el Santos.
Durante los cinco torneos que Almada dirigió al club utilizó una de las plantillas más jóvenes de la Liga MX. En el Guardianes 2021, cuando alcanzó la final ante el Cruz Azul, el equipo rondaba los 24 años de promedio.
Ahí debutó a futbolistas como Omar Campos, Jordan Carrillo y Santiago Muñoz, mientras otros que ya habían aparecido en Primera tomaron un papel mucho mayor.
Carlos Acevedo estaba tasado en alrededor de 400 mil euros antes de la llegada de Almada y alcanzó los cinco millones en 2021, según Transfermarkt. Alan Cervantes llegó al Santos con un valor cercano a 700 mil euros y alcanzó los 3.5 millones en el proceso.
Almada no debutó a ninguno de los dos, pero los consolidó. Acevedo, parte de la convocatoria de México en el Mundial 2026, se adueñó de la portería y Cervantes se instaló en el mediocampo.
Campos y Carrillo sí recibieron sus primeros minutos de Liga MX bajo su dirección y años después protagonizaron transferencias millonarias.
El Pachuca: de 26.3 a 23.8 años
Con Almada, el Pachuca redujo de forma importante la edad promedio de su plantel.
En el Clausura 2022, primer torneo de Almada, el equipo tenía 26.3 años de promedio. Para el Clausura 2024, los 31 futbolistas utilizados por los Tuzos promediaron 23.8 años, la cifra más baja de la Liga MX.
La reducción no implicó prescindir de la experiencia. Gustavo Cabral, el “Chaka” Rodríguez y posteriormente Salomón Rondón convivieron con una nueva generación que recibió cada vez más minutos. Para mayo de 2024, 14 futbolistas debutados por Almada acumulaban 241 partidos y más de 12 mil 700 minutos con el primer equipo.
La transformación también apareció en las valoraciones de Transfermarkt. Érick Sánchez rondaba los cuatro millones de euros al inicio del proceso y alcanzó los 10 millones; Kevin Álvarez pasó de alrededor de cinco a siete millones.
Carlos Moreno, José Castillo y Pedro Pedraza también aumentaron considerablemente su tasación en el ciclo. Sumados a Acevedo, Cervantes, Sánchez y Álvarez, la muestra supera los 22 millones de euros de revalorización, según los registros históricos de Transfermarkt.
Para calcular la revalorización sólo se tomaron jugadores que tenían un valor registrado en Transfermarkt antes de su crecimiento con Almada.
Montiel y Alexéi quedan fuera de la cuenta
Esa decisión deja fuera precisamente a dos de los casos más importantes de los Tuzos.
Elías Montiel y Alexéi Domínguez debutaron en Primera División con Almada cuando Transfermarkt todavía no les asignaba un valor de mercado. Hoy ambos están tasados en seis millones de euros, el valor más alto del plantel junto con Oussama Idrissi.
Montiel es el caso más ligado al entrenador. Almada lo debutó con 17 años en el Apertura 2023. Poco más de un año después, el mediocampista disputó la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid y ganó el Balón de Bronce del certamen.
Su crecimiento continuó después de la salida de Almada, pero su transición de fuerzas básicas a futbolista habitual de Primera ocurrió bajo la gestión del uruguayo.
Alexéi debutó con 18 años en septiembre de 2023 y Almada comenzó a darle minutos tanto en la Liga MX como en competiciones internacionales. Esa primera exposición abrió el camino para su consolidación posterior y para una revalorización que hoy lo coloca en seis millones de euros.
El dato permanece: dos de los tres jugadores más valiosos del Pachuca actual fueron debutados por Almada cuando todavía eran juveniles.
€38.6 millones en transferencias
El impacto también se refleja en las transferencias que protagonizaron varios de esos futbolistas.
Transfermarkt registró ventas por 10.25 millones de euros de Kevin Álvarez al América, nueve millones por Érick Sánchez al mismo club, 4.95 millones por Mauricio Isaís al Toluca y dos millones por José Castillo a las Chivas.
En Santos, Omar Campos pasó al LAFC por 4.6 millones, Alan Cervantes al América por tres millones y Jordan Carrillo fue transferido a las Chivas por 4.8 millones, siempre de acuerdo con las cifras del sitio.
Los 38.6 millones de euros totales de la siete operaciones corresponden al valor de esas ventas según Transfermarkt, no a ganancias netas de los clubes ni a ingresos atribuibles directamente a Almada.
El técnico intervino en el desarrollo de esos futbolistas, aunque algunos siguieron revalorizándose después de su salida.
Un método que le cae a modo al América
El proceso apenas comienza en Coapa, pero el perfil de Almada encaja con un América que ha atravesado un mercado con pocos fichajes de impacto y necesita encontrar más soluciones dentro de su propia cantera.
En la Jornada 4 del Apertura 2026 ante el San Luis presentó un once con 24.6 años de promedio y seis canteranos titulares: Fernando Tapia, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza y Diego Arriaga. Patricio Salas ingresó posteriormente. El América ganó 3-0 y Arriaga marcó el último tanto.
Para un club que durante años ha recurrido a fichajes estelares, un entrenador capaz de transformar juveniles en jugadores de Primera ofrece otra vía para fortalecer el plantel sin depender exclusivamente de grandes contraciones.
La apuesta también resulta oportuna por el momento financiero que atraviesa Ollamani, propietario del América.
Las operaciones relacionadas con la FIFA y el Mundial dejaron un impacto negativo de 557.2 millones de pesos hasta el cierre de junio de 2026, de acuerdo con la información presentada por la compañía.
Ollamani explicó que se trató de operaciones extraordinarias ligadas a la Copa del Mundo 2026. Además, estimó otros 255.9 millones de pesos de impacto negativo en el tercer trimestre, con lo que el efecto total rondaría los 813.1 millones, sin incluir la inversión para modernizar el Estadio Banorte.
En ese contexto, el método de Almada ofrece al América una vía para encontrar soluciones dentro del club y aumentar el valor de sus canteranos.
En el Santos y el Pachuca, jugadores impulsados por él se revalorizaron más de 22 millones de euros y protagonizaron ventas por 38.6 millones, según Transfermarkt. Ahora la medida será cuánto puede repetir ese proceso en Coapa.