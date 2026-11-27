​Gabriel Milito, luego de caer por 2-1 ante Pachuca en la ida de los cuartos de final, reconoció que en la liguilla todos los rivales son complicados y que los Tuzos se lo recordaron al equipo. Aun así, aseguró que la eliminatoria sigue abierta y confió en que el Estadio Akron haga valer su peso con una remontada en la vuelta.

"Nunca son fáciles este tipo de instancias. A nosotros ya nos pasó el año pasado en el primer partido con Tigres y nos pasó en el torneo anterior también con Cruz Azul. En una pudimos pasar y en la otra no. En este caso teníamos claro que no iba a ser la excepción", expresó el argentino, haciendo un repaso a las eliminatorias que afrontó en el pasado Clausura 2026.

Aceptó que desde el análisis previo ya sabían que Pachuca iba a proponer. Por ello, no ocultó su opinión acerca de que no supieron mantener el control del encuentro tras adelantarse en el marcador.

"El partido se dio tal cual lo habíamos imaginado. Sí creo que nos faltó tener un poco más de calma para lograr una mejor circulación de la pelota y mayor control del juego, sobre todo estando en ventaja".

Del mismo modo, consideró determinante el nivel que los Tuzos mostraron en este cierre de campaña: "Tienen jugadores que están pasando un gran momento, determinantes, como pudimos ver hoy en el caso de Idrissi. Tienen a su goleador, que es Rondón, a quien controlamos muy bien", añadió.

​Cualquier victoria los pone en semifinales

​Cabe recordar que la vuelta se jugará el domingo, ahora en Guadalajara. Pese a la derrota en la ida, cualquier triunfo del Rebaño por un solo tanto empatará el marcador global, hecho que de darse le dará el pase a los tapatíos por mejor posición en la tabla, ya que finalizaron como superlíderes.

Por ello, Milito le pidió a su afición no perder la fe: "Quedan 90 minutos ahora en casa, donde intentaremos hacer valer la localía. Por supuesto, con la necesidad de ganar, pero con plena confianza en que lo podemos hacer. Creo que debemos mejorar en algunos aspectos. Sea cual sea el resultado, hoy nos tocó perder, pero tenemos la posibilidad de un partido más en casa con nuestra gente y hay que tener confianza"

¿Chivas hará cambios en el ataque para la vuelta con Pachuca?

​De su parte, aclaró que hay trabajo por hacer en cuanto al planteamiento del próximo partido: "Me voy a centrar mucho más en preparar de la mejor manera y con el mayor acierto posible a nuestro equipo para remontar el resultado y poder avanzar".

​Incluso, adelantó que analizará modificaciones en la ofensiva con tal de lograr los goles que le den el boleto a la siguiente fase: "Ya veremos si jugamos con un nueve más de características de centro delantero o si elegimos jugar con un nueve de otras características, como iniciamos hoy y como venimos haciéndolo últimamente".

​Hay que recordar que, para esta ida, utilizó de inicio a Santiago Sandoval, y luego en el transcurso del juego le dio entrada a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda. Por su parte, Hugo Camberos se quedó en la banca.