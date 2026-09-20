Milito explota con la prensa; Almada es autocrítico tras el empate en el Clásico
Dos caras diferentes mostraron los estrategas de Chivas y América después del empate 2-2 en el Clásico Nacional. Mientras Gabriel Milito se enfrascó en una discusión tras ser cuestionado por la prensa; Guillermo Almada, en tanto, mantuvo una postura más seria, sin festejar haber rescatado un punto del encuentro.
En la noche del sábado 19 de septiembre la máxima rivalidad del futbol mexicano volvió a encender las pasiones dentro de la cancha. Los rojiblancos comenzaron ganando con un gol de Bryan González y un autogol de Miguel Vázquez en el primer tiempo. Sin embargo, para la segunda mitad, entró de cambio Miguel Ángel Borja y, con un doblete incluyendo una chilena, cambió la historia para poner la igualdad en el marcador.
Milito molesto por la frase “dejar escapar puntos”
Tras consumarse este guion al término de los 90 minutos, ambos estrategas acudieron a sus respectivas conferencias de prensa pospartido. Por el lado de Chivas, Milito se mostró molesto cuando se le señaló que “había dejado escapar puntos”, asegurando que no compartía la idea de esa frase.
“Yo no dejo escapar puntos. Yo quería los tres puntos, yo no dejé escapar nada, nadie deja escapar nada, porque hay un rival que también tiene su mérito, porque es un juego y porque puede suceder”, respondió el entrenador exaltado.
En cuanto al análisis del partido, el argentino señaló que el equipo fue más bien víctima de las circunstancias” El primer tiempo fue muy bueno; el segundo tiempo no pudimos tener ese control que sí tuvimos en la primera parte”, mencionó
Además, reveló que se vio obligado realizar algunos cambios, que le dieron menor margen de maniobra durante el partido, lo que al final le costó no poder aguantar el marcador a su favor. “No pudimos sostener a nuestros dos carrileros y tuvimos que mover al "Piojo" de su posición inicial, además de hacer los recambios. El tema sobre todo del "Cotorro" González fue un cambio que se sintió y lo notamos. Después, claro, el 2-1 le dio a América el envión anímico para empatar”, explicó.
Guillermo Almada no celebra la remontada
A pesar de que su equipo supo sobreponerse a la adversidad, Almada no se mostró precisamente alegre por ello. Por el contrario, se mostró reflexivo por lo hecho en la primera mitad, ya que comentó que no es la primera vez que observa cómo su escuadra presenta desempeños dispares en un mismo juego, recordando que en la jornada pasada ante Cruz Azul, de ir perdiendo 3-0, pasó a quedarse a nada del empate con un 4-3 final en contra.
«Estamos cometiendo algunas distracciones en defensa. Lo hemos hablado en partidos anteriores y lo hemos analizado con los jugadores, sobre por qué tenemos distintas intensidades en un tiempo y otro».
Aun así, expresó que es mejor que estas irregularidades ocurran a estas alturas del campeonato, cuando todavía hay tiempo para corregir de cara a las instancias de mayor importancia.
“La conclusión definitiva es que es mejor que nos pase ahora y no en liguilla, porque ahí puede ser determinante en cualquier partido. Pero sí es una situación que hemos hablado, analizado y trabajado. Todavía nos falta automatizar algunas situaciones de juego para que no nos sorprendan los rivales con cosas muy anunciadas que ya sabíamos de antemano”.
Cabe señalar que, sumando la Leagues Cup y la Liga MX, las Águilas acumulan ya cuatro juegos consecutivos sin ganar. Sin embargo, han logrado mantenerse en el tercer sitio con 17 puntos y todavía con un juego pendiente. En tanto Chivas, más allá de la amargura, se ubica segundo con 18 unidades y con ocho encuentros de liga al hilo sin perder.