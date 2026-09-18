Milito y Rafa Márquez: del Barça que ganó todo a los banquillos de Chivas y México
Hace 18 años, Gabriel Milito y Rafael Márquez compartían la defensa del Barcelona en una semifinal de Champions League. Esta semana volvieron a encontrarse junto a una cancha, pero desde el otro lado: el argentino prepara a las Chivas para enfrentar al América en el Clásico Nacional y el mexicano dio a conocer la convocatoria para su debut en la selecció mexicana.
Antes del entrenamiento, Milito se acercó y la conversación los llevó otra vez a Barcelona. Recordaron anécdotas de aquellos años y, al terminar la práctica, intercambiaron playeras: Milito recibió la de México y Márquez se llevó la del Guadalajara.
"Muy contento con la visita de Rafa, hacía mucho que no nos veíamos, tenemos una relación de hace muchos años", contó Milito, que primero fue rival de Márquez y después compañero, antes de describirlo como uno de los amigos que le dejó el futbol.
El reencuentro llegó justo cuando ambos están por afrontar una prueba importante. Milito llegará a su tercer Clásico Nacional como entrenador de las Chivas desde el segundo lugar del Apertura 2026, mientras Márquez se prepara para su debut con el Tri el 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore, primer partido de su camino hacia el Mundial de 2030.
De la defensa al sextete
Milito y Márquez coincidieron en el Barcelona entre 2007 y 2010. El mexicano llevaba cuatro temporadas como blaugrana cuando el argentino llegó procedente del Zaragoza. Juntos vivieron primero el último año de Frank Rijkaard en el banquillo y después el inicio de la etapa de Pep Guardiola.
Ambos fueron titulares el 23 de abril de 2008 en el empate sin goles ante el Manchester United, en el partido de ida de las semifinales de la Champions. Seis días después, Milito volvió a iniciar en Old Trafford, pero sufrió la lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas casi 19 meses.
Eso hizo que vivieran de manera distinta el Barcelona que ganó todo. Los dos forman parte oficialmente del plantel del sextete de 2009, pero Márquez sí tuvo participación en cancha (disputó 37 partidos en la campaña del triplete) y Milito no pudo jugar en toda la temporada 2008-09.
El propio Barcelona le acredita al argentino los títulos de Liga, Copa del Rey y Champions de esa temporada, y después lo incluyó entre los representantes homenajeados del equipo que ganó los seis trofeos de 2009.
Aquellos años pesaron en la carrera de Milito como entrenador. El argentino ha explicado que su manera de entender el futbol tuvo "un antes y un después" tras pasar por el Barcelona y trabajar con Guardiola. Esa influencia lo acompañó por Argentina, Chile y Brasil, antes de llegar a las Chivas.
Una generación entera terminó en los banquillos
No son los únicos de aquel plantel que ahora dirige. Xavi Hernández volvió en agosto al lugar donde había ganado todo como jugador, aunque no al Barcelona: tras siete títulos con el Al-Sadd y un paso por el propio Barça como entrenador, asumió la selección de Países Bajos con contrato hasta el Mundial de 2030.
Javier Mascherano llegó al equipo en 2010, después del sextete y de la salida de Márquez, pero alcanzó a compartir vestidor con Milito y también trabajó con Guardiola.
Dirigió a las juveniles de Argentina y llevó al Inter Miami de Messi a su primer título de MLS Cup en 2025, además de la Conferencia Este, antes de dejar el cargo este año por motivos personales.
Thierry Henry, que pasó por los banquillos del Mónaco y el Montreal Impact, tomó después a Francia Sub-21 y a la selección olímpica, con la que ganó la plata en París 2024, la primera medalla del futbol masculino francés en unos Juegos Olímpicos desde el oro de Los Ángeles 1984.
Milito construyó su carrera entre Estudiantes, Independiente, O'Higgins, Argentinos Juniors y el Atlético Mineiro, donde ganó el Campeonato Mineiro de 2024 y llegó ese mismo año a las finales de la Copa do Brasil y la Libertadores, ambas perdidas. El club lo despidió en diciembre, tras 12 partidos sin ganar, antes de que tomara Guadalajara.
Márquez empezó casi en el mismo lugar donde vivió sus mejores años en Europa. Dirigió al Barça Atlètic por dos temporadas, alcanzó dos veces los playoffs de ascenso y en la segunda llegó a la final: terminó con 82 partidos, 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas, antes de sumarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre y asumir después la Selección Mexicana.
El Guadalajara aparece ahora en el arranque de esa nueva etapa. Las Chivas aportaron cinco jugadores al México que disputó el Mundial 2026, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, y Márquez llamó a seis rojiblancos en su primera convocatoria: Rangel, Romo, Alvarado, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.
La defensa que compartieron en una generación que ganó todo hoy los tiene, como a buena parte de esa generación, dirigiendo desde la banca.