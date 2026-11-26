Luis “Mochis” Cárdenas mantuvo con vida a los Rayados de Monterrey en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. El guardameta realizó ocho atajadas en el empate sin goles ante América, que desaprovechó la oportunidad de encaminar su clasificación a las semifinales pese a disputar más de 80 minutos con superioridad numérica.

La expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11 condicionó el desarrollo del encuentro de ida de los cuartos de final, disputado en el Estadio BBVA.

La indisciplina volvió a comprometer al equipo de Matías Almeyda, que terminó la fase regular con seis tarjetas rojas, empatado con Atlas como el conjunto con más expulsiones del campeonato.

América registró 19 remates, ocho de ellos a portería, pero se encontró con un Cárdenas que frustró los intentos de Érick Sánchez, Óscar Perea y Alejandro Zendejas durante la primera mitad.

Guillermo Almada incorporó a Brian Rodríguez después del descanso para intentar romper el orden defensivo de los regiomontanos. El uruguayo generó oportunidades para Zendejas y Miguel Borja, quienes tampoco consiguieron superar al guardameta.

Pese a la inferioridad numérica, Monterrey encontró espacios para inquietar a las Águilas mediante Lucas Ocampos y Fidel Ambríz, quien exigió una intervención de Rodolfo Cota.

Cárdenas todavía tuvo que intervenir en el tiempo añadido para detener un disparo de Alan Cervantes y preservar el empate.

América avanzará a las semifinales con cualquier empate en el encuentro de vuelta, gracias a su mejor posición en la clasificación, mientras que Monterrey está obligado a ganar.

Almada tendrá que encontrar soluciones ofensivas para un equipo que fue incapaz de marcar pese a contar con superioridad numérica. Los Rayados, por su parte, llegarán al segundo compromiso con opciones de avanzar gracias a su resistencia defensiva y a la actuación de Cárdenas, la figura del encuentro.