Mohamed está a un título de igualar a Trelles como el DT más ganador en Toluca
Antonio Mohamed ya tuvo una oportunidad de superar a Ignacio Trelles como el entrenador con más títulos en la historia del Toluca y la dejó escapar.
Ambos están empatados con cinco. Trelles ganó las ligas de 1966-67 y 1967-68, los Campeón de Campeones correspondientes a esas dos temporadas y la Copa de Campeones de la Concacaf de 1968. Mohamed conquistó el Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025, la Campeones Cup 2025, el Apertura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Sin embargo, cinco títulos contra cinco no cuentan toda la historia. Trelles dirigió al Toluca cuando la Liga MX se disputaba en temporadas largas, con un solo campeón por curso. Mohamed compite en el formato de torneos cortos: Apertura y Clausura entregan cada uno un título, es decir, dos monarcas por año y el doble de oportunidades de ser campeón en un mismo periodo.
Por eso el porcentaje de victorias permite comparar desde otro lugar la efectividad de ambos ciclos: Mohamed ganó el 56.3 por ciento de sus partidos de Liga y Liguilla con el Toluca; Trelles, el 46.6%.
En julio, antes de enfrentar a Cruz Azul por el Campeón de Campeones, el argentino restó importancia a la posibilidad de llegar a seis trofeos y romper ese empate.
“Nosotros vinimos a proponer ser parte de la historia de este club”, declaró entonces. Lo que importaba, agregó, era conseguir “una estrella más” para la institución.
El Cruz Azul ganó 3-1. Seis semanas después, el “Turco” tendrá otra oportunidad: el domingo, en el Shell Energy Stadium de Houston, el Toluca disputará contra el Monterrey la final de la Leagues Cup.
“Estamos en otra final y eso no es fácil”, dijo tras el 2-0 sobre León en semifinales, con goles de Federico Pereira y Federico Viñas.
Ganarla lo dejaría en solitario como el entrenador más laureado de los Diablos, con seis títulos oficiales.
Cómo se comparan dos ciclos separados por casi 60 años
La comparación utiliza solamente Liga y Liguilla, el registro que permite reconstruir de manera consistente y verificable la etapa de Trelles con el Toluca. Quedan fuera partidos de Campeón de Campeones, la Concacaf, Campeones Cup y Leagues Cup.
Mohamed acumula 71 partidos: 40 victorias, 18 empates y 13 derrotas. En el Clausura 2025 registró 14-6-3; en el Apertura siguiente, 14-5-4; en el Clausura 2026, 8-6-5, y el actual Apertura arrancó con cuatro triunfos, un empate y una derrota.
Trelles dirigió al Toluca entre 1966 y 1972 y suma 95 victorias en 204 encuentros. La cifra está publicada en el sitio oficial de Tigres, que reconstruyó su trayectoria en 2018 para compararlo con Ricardo Ferretti. Los resultados de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) permiten completar su registro con 56 empates y 53 derrotas.
La diferencia aparece en la frecuencia con la que ganaron: 56.3% para Mohamed y 46.6% para Trelles. El argentino también pierde con menor frecuencia: 18.3% de sus encuentros, frente al 26.0% del mexicano.
Cinco títulos para cada uno, en épocas distintas
Los cinco campeonatos de Trelles llegaron en la primera gran era ganadora de los Diablos Rojos. Sus dos Ligas MX fueron consecutivas y convirtieron a los escarlatas en bicampeones en 1968.
Mohamed alcanzó la misma cantidad en menos de año y medio. Después de conquistar el Clausura 2025 anticipó lo que pretendía construir: “Ahora el reto es que Toluca se acostumbre a estos escenarios”.
Desde entonces ganó el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, consiguió el bicampeonato de Liga MX y levantó la Concacaf. En julio regresó a otra final por un trofeo, pero Cruz Azul evitó que rompiera el empate con Trelles.
La comparación tiene un límite evidente. Los 204 partidos de Trelles son casi el triple de los 71 de Mohamed, y sus cinco títulos se consiguieron bajo un calendario que ofrecía menos oportunidades de ganar.
El domingo los cinco trofeos pueden convertirse en seis para Mohamed; antes de que se juegue esa final, su ciclo ya presenta una diferencia: ganó el 56.3% de sus partidos de Liga y Liguilla, frente al 46.6% de Trelles.