Monterrey elimina al América en penales y jugará la final contra Toluca
El América estuvo seis minutos en la final de la Leagues Cup. Alan Cervantes había completado una remontada para ponerlo 2-1 arriba, pero Lucas Ocampos empató de penal y el Monterrey terminó imponiéndose 5-4 en la tanda para avanzar al partido por el título contra el Toluca.
Después de un primer tiempo sin goles, el partido cambió por completo. Diego Rossi abrió el marcador al 49 con un disparo desde la derecha que terminó en la escuadra contraria. Ramón Juárez respondió ocho minutos después, al rematar un servicio de Raphael Veiga para el 1-1.
El América encontró después su mejor momento. Al 63, Veiga condujo un contraataque y asistió a Cervantes, quien marcó el 2-1 desde fuera del área.
La ventaja duró poco. Kevin Álvarez derribó a Orbelín Pineda dentro del área y Ocampos convirtió el penal al 69 para establecer el 2-2.
Ninguno volvió a marcar y el segundo finalista tuvo que decidirse desde los once pasos. América convirtió sus primeros tres cobros con Veiga, Brian Rodríguez e Israel Reyes; Monterrey respondió con Luca Orellano, Rossi y Víctor Guzmán.
Entonces apareció la única diferencia de la serie. Cervantes mandó su penal por encima de la portería, Jesús Corona convirtió el siguiente para Rayados y Érick Sánchez todavía mantuvo con vida al América.
Hugo Cuypers tomó el quinto cobro del Monterrey y lo convirtió para cerrar el 5-4.
Rayados jugará ahora contra el Toluca, que eliminó 2-0 al León. La final será completamente mexicana y entregará el primer campeón de Liga MX desde que la Leagues Cup adoptó su formato ampliado en 2023.