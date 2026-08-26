Monterrey elimina al Chicago Fire y vuelve a semifinales de Leagues Cup
El Monterrey necesitó hasta los últimos minutos para aprovechar una clasificación que una semana antes parecía improbable. Orbelín Pineda apareció al 83 para darle el triunfo 2-1 sobre el Chicago Fire y colocar a los Rayados nuevamente entre los cuatro mejores de la Leagues Cup.
El equipo regio había llegado a los cuartos después de terminar con seis puntos la primera fase y necesitar precisamente una victoria del Chicago sobre el Cruz Azul para avanzar. Una ronda después, eliminó al equipo que indirectamente lo mantuvo con vida.
Monterrey tuvo incluso la oportunidad de adelantarse antes. Al minuto 37, Hugo Cuypers fue derribado dentro del área por Chris Brady, pero Lucas Ocampos estrelló el penal en el poste izquierdo.
La ventaja llegó antes del descanso. En el 45+4, Gerardo Arteaga cobró una falta con un centro al área y Víctor Guzmán ganó por arriba para colocar de cabeza el 1-0.
Chicago reaccionó en el segundo tiempo. Philip Zinckernagel recibió de Andrew Gutman dentro del área y empató al minuto 59 con un disparo bajo ante Esteban Andrada.
El partido quedó abierto hasta que Pineda resolvió una transición del Monterrey. Ocampos tuvo un remate bloqueado y el balón terminó en los pies del mexicano, quien disparó desde fuera del área hacia la escuadra izquierda para marcar el 2-1 al 83.
Los Rayados alcanzaron así por segunda ocasión las semifinales desde la expansión de la Leagues Cup. Ahora esperarán al ganador del América-Columbus Crew para conocer a su rival por un lugar en la final.