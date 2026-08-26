Monterrey elimina al Chicago Fire y vuelve a semifinales de Leagues Cup

Pero ¡qué golazo de @Rayados! 🤯🚀



Golazo de Orbelín Pineda, que desde media distancia pone a Monterrey arriba en el marcador ante @ChicagoFire 🔵⚪️



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