Necaxa despide al DT uruguayo Martín Varini
El uruguayo Martín Varini fue cesado de la dirección técnica del Necaxa como consecuencia de una racha de seis jornadas sin ganar en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El vierne,s en el inicio de la octava fecha, los Rayos perdieron como locales en el estadio Victoria por 1-0 con el Puebla. Esta derrota provocó que la afición exigiera la salida de Varini.
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"Martín Varini deja de ser director técnico de primer equipo", informó el Necaxa en un comunicado en redes sociales.
El Necaxa está con ocho puntos en la decimotercera posición del Apertura. Varini dijo comprender la molestia de la afición y se mostró dispuesto a "dar la cara".
A este bajo desempeño se suma la eliminación en la primera fase de la Leagues Cup 2026 con dos derrotas en tres juegos.
Varini fue contratado por el Necaxa en diciembre de 2025 luego de tener dos torneos históricos con los Bravos de Juárez, equipo que lo trajo al fútbol mexicano.
El entrenador charrúa de 35 años dirigió a los Rayos en 28 partidos, con balance de ocho victorias, cinco empates y 15 derrotas. AFP