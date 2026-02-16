Nico Ibáñez empieza a escribir su historia en Cruz Azul
Hace una semana, Nicolás Ibáñez se encontraba en un momento diferente en su carrera, como un suplente de los Tigres, hoy es el delantero titular del Cruz Azul, con el que empezó su historia con un gol ante su ex equipo que redondeó la victoria de 2-1 en la sexta jornada del Clausura 2026, resultado que subió a los celestes al segundo lugar de la tabla.
Ibáñez, un delantero de 31 años, vivió en los Tigres su peor etapa en el futbol mexicano, en el que acumula 124 goles, pero solo 31 los marcó con la playera felina.
A los Tigres llegó como el goleador histórico del San Luis, con un título de goleo y uno de la Liga MX, en 2022 con el Pachuca, sin embargo sus credenciales se quedaron cortas en el equipo millonario, al que llegó con miras a ser el relevo del histórico André-Pierre Gignac.
Tres años después, apenas influyó en ataque, se quedó lejos de los números que dejó en los potosinos y los Tuzos, y salió para tratar de retomar su carrera en un club que necesita de sus goles en este semestre.
El partido
Los Tigres dominaron e primer tiempo, en el que el portero Andrés Gudiño fue la figura celeste al rechazar disparos de Diego Lainez, a los minutos 16 y 30.
En la segunda mitad, apareció Ibáñez, primero con un remate a quemarropa que detuvo el guardameta Nahuel Guzmán al 50, tras lo cual, seis minutos después, una mala comunicación en la zaga provocó que el central Joaquim mandara un centro bombeado de Carlos Rodríguez a su propia puerta para darle al Cruz Azul la ventaja 1-0.
Luego de un tiro al poste de Rodríguez, al 59, el defensor Willer Ditta realizó un remate que Guzmán rechazó, pero dejó un rebote que Ibáñez empujó para estrenarse como jugador de “La Máquina” y poner el 2-0.
Sin embargo, en un contragolpe, Vladimir Loroña le dio un pase filtrado a Ángel Correa, que definió el 2-1 final ante la salida de Gudiño.