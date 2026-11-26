TOLUCA.- La Liguilla del Apertura 2026 arrancó con una exhibición magistral de Helinho. El brasileño, con un golazo, un penal y hasta una cátedra del juego limpio, selló un doblete y el triunfo por 2-0 sobre Atlas por la ida de Cuartos de Final. Además, la gente se rindió ante Antonio “Turco” Mohamed en una muestra de gratitud ante su próxima partida.

Cabe recordar que, un día antes de este encuentro, Antonio Mohamed, el entrenador de Toluca reveló que dejaba su cargo una vez terminara su participación en la liguilla y la Intercontinental. Por ello, cuando entró a la cancha lo recibieron con un homenaje en las pantallas con el mensaje “Te gas de nuestra cancha, te quedas en nuestros corazones”, además de una ovación de pié.

Los Diablos comenzaron con la propuesta a través de jugada por la banda. En tanto, Atlas trataba con pases a profundidad. Aún así, ninguno impuso condiciones sino hasta Helinho probó con algo diferente. Al minuto 15 se animó y, con un bombazo desde fuera del área, puso en el ángulo un golazo que hizo vibrar la bombonera con el 1-0 para los rojos.

Ese enganche hacia el centro siempre significa peligro... ⚠️



¿Alguien más se acordó de un gol muy parecido de Helinho en una Liguilla? 👀🔥#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #AP26 | #TOLATS pic.twitter.com/jsCvkPDsPU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Los tapatíos trataron por la misma vía de la larga distancia. Pero Luis García, con un par de atajadas, incluyendo un vuelo a un tiro de Kevin Zenón que se celebró como si fuera un anotación ya que evitó el empate. Por su parte, Helinho se mantuvo como el hombre más peligroso del encuentro, con desbordes y combinaciones, en una de ellas con un pase a Paulinho que quedó solo pero perdonó el segundo.

Cerca de la media hora de juego, cuando los Diablos dominaban, Atlas por fin reaccionó con un pase a Florián Monzón, que avanzó a velocidad, y casi sin espacio desde la derecha, sacó un cañonazo que se incrustó en el ángulo contrario. Para su mala fortuna estaba en fuera de lugar, por lo que nada de esto contó. Y ya en el agregado previo al descanso, Luis Estévez probó con un tiro libre que nuevamente García salvó con un lance por el aire.

Doblete de Helinho y un acto de Fair Play

La segunda parte inició con polémica y un momento emotivo. Lo primero, luego de que Paulinho recibiera una patada en el área, la cual no se marcó de primera instancia. Y fue ya hasta que, después de los reclamos escarlatas, el VAR intervino para que Guillermo Pacheco Pulido cambiará su parecer y decretara la pena máxima. Para disparar, quién si no más que Helinho, que con frialdad puso el 2-0 al 54’.

¿Sabían que el primer gol de Helinho en la Liga BBVA MX también fue contra Atlas? En el Apertura 2024. ⚽️



¡Aquí tienen el video de su doblete! 🎥

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Luego, apenas unos instantes después, Helinho protagonizó otro momento. Cuando ya se escapaba a velocidad, notó que un rival estaba tirado, y aunque estaba en posición para una jugada de gol, vio por el bienestar de su compañero de profesión y paró la jugada. La acción fue reconocida por el estadio que aplaudió el gesto de Fair Play.

La grandeza también se demuestra con valores. 🙌



Helinho dejó de lado la competencia para detenerse y estar atento a la situación de Valenzuela. Un gesto que nos recuerda que, por encima de cualquier rivalidad, siempre está el respeto por el compañero y el amor por el futbol. 👏… pic.twitter.com/1OinBX2VwE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Los del Estado de México tenían en su control el trámite. Castro y Paulinho siguieron probando. Incluso, el portugués con un cabezazo que reventó el travesaño.

Ya para el final, Mohamed le dio calma al encuentro, y hasta se permitió descansar a algunos elementos, entre ellos Helinho, la figura del partido, que recibió los aplausos nuevamente, está vez por toda si actuación en general.

De esta manera, llegó el silbatazo final que sentenció el 2-0. Ahora, el próximo sábado 28 de noviembre, los Diablos partirán con la ventaja en la vuelta en el Estadio Jalisco. Pero una derrota por dos goles los volverá a poner abajo por el criterio de la posición en la tabla.