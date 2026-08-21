El núcleo de Expansión que sostiene al Atlante en la Liga MX
El Atlante cambió de categoría, pero buena parte del equipo que hoy lo mantiene competitivo en Primera División no cambió.
Después de cuatro jornadas del Apertura 2026, 16 de los 32 futbolistas de su plantilla proceden de su último torneo de la Liga de Expansión, según el registro de Transfermarkt.
Quince pertenecían al Atlante que compitió el torneo pasado que compitieron en esa categoría y Octavio Vázquez llegó este verano desde los Dorados de Sinaloa, que participa también en la segunda división del balompié mexicano.
El equipo suma cinco puntos de 12 posibles, después de una victoria, dos empates y tan solo una derrota.
La mitad del plantel viene de Expansión
No son sólo parte de la plantilla: en las primeras cuatro jornadas, los jugadores que vienen de Expansión sumaron 20 de las 44 titularidades del Atlante, el 45.5 por ciento.
Cinco fueron titulares ante el Necaxa, cuatro frente al América, cinco contra el Cruz Azul y seis en el empate con el Toluca. Eugenio Pizzuto, Nico Carrera, Luis Calzadilla y Luis Puente iniciaron los cuatro encuentros; Edgar Jiménez, Armando Escobar y Octavio Vázquez también recibieron oportunidades desde el comienzo.
Los números muestran que varios han sido importantes en el funcionamiento del equipo de Miguel Herrera. Según SofaScore, Calzadilla tiene una valoración promedio de 7.43, la segunda más alta del Atlante, únicamente detrás del portero Óscar Jiménez, y lidera al equipo con tres tiros y 1.5 disparos a puerta por partido. Esa calificación condensa su rendimiento a partir de distintas acciones del juego, no sólo con goles o asistencias.
Pizzuto registra 7.08 y, además de sus goles, promedia 25.5 pases precisos por encuentro, con una efectividad del 81%. El central Carrera aporta desde otro lugar: 3.8 entradas, 2.5 intercepciones y 5.5 despejes por duelo.
Cuatro de cada cinco goles
La influencia de ese núcleo se nota todavía más en el marcador: cuatro de los cinco goles del Atlante en la Liga MX, el 80 por ciento, fueron anotados por futbolistas que vienen directamente de Expansión.
Pizzuto marcó contra el Necaxa y el América; Puente y Calzadilla hicieron dos de los tres tantos en la victoria 3-2 ante el Cruz Azul. El único gol que no pertenece a ese grupo fue de Jhojan Julio.
Según FotMob, el Atlante registra 4.4 goles esperados (xG), el lugar 13 entre los 18 equipos de la Liga MX. Ha marcado cinco, por enicma de la expectativa.
No toda la producción pasa por los jugadores de Expansión. Julio llegó del Querétaro y encabeza al Atlante con 1.78 xG, más del doble que cualquier compañero; suma 0.57 asistencias esperadas y promedia dos pases clave por encuentro. Entre goles y asistencias ha participado en tres tantos, la cifra más alta del plantel. También lidera las ocasiones claras falladas, con tres.
Eduardo Tercero, otro de los refuerzos, encabeza al Atlante en entradas y despejes por partido, según SofaScore. Los recién llegados también ocupan posiciones importantes.
El Atlante pasó 12 años fuera de la Liga MX y, durante la suspensión del ascenso iniciada en 2020, conquistó tres títulos de la segunda categoría sin poder subir deportivamente. Su regreso ocurrió finalmente en 2026 mediante la adquisición de la plaza del Mazatlán.
Cuatro jornadas todavía son una muestra corta, pero el dato ya es significativo: los jugadores que vienen de Expansión representan la mitad del plantel, casi la mitad de las titularidades y el 80% de los goles del Atlante.