El nuevo América, comandado por Jardine, imprime su sello brasileño
Si algo tiene como sello principal el nuevo América del técnico brasileño André Jardine es que ahora es una sucursal del país sudamericano, con tres de sus compatriotas como los refuerzos principales en este Clausura 2026.
La legión brasileña trabajó por primera vez este martes de forma conjunta y no se separó en los primeros 15 minutos de la práctica. Entre risas y buena camaradería, Raphael Veiga, Rodrigo Dorurado y el recién incorporado Vinicius Lima compartieron ejercicios en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes previo a medirse al Olimpia de Honduras en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Dourado, el primero de los tres en incorporarse este semestre, marcó la pauta en la integración al grupo de sus nuevos compañeros, quienes provienen del balompié de su país.
Rodrigo, quien fue traído a México por Jardine cuando dirigía al San Luis, no paró de hablar con sus compatriotas, a los que trataba de hacerlos sentir cómodos. Veiga cumple su segunda semana en la institución capitalina, mientras que Vinicius llegó hace menos de 48 horas y ya se puso a la disposición de Jardine.
Rodrigo Dourado ya se estableció como un infaltable en el esquema de André, ha sido titular en los seis partidos que llevan las Águilas este semestre, incluida la victoria de 1-2 en la ida ante el Olimpia, mientras que Veiga debutó en la jornada pasada del Clausura, en el triunfo ante de 1-0 ante el Monterrey, en el que participó 23 minutos.
Lima apunta a debutar en el Clásico Nacional del sábado, su registro fue aceptado por la Liga MX, pero no participará ante Olimpia, ya que no está registrado todavía en el torneo, quienes sí están son Dourado y Veiga.
Vinicius es un viejo conocido de Jardine, con quien coincidió en las fuerzas básicas del Gremio. El extremo Lima fue clave en las obtención del título del Fluminense en la Copa Libertadores de 2023 y su pasado con Jardine fue clave en su llegada al club azulcrema, según el propio entrenador.
“A Lima lo conozco bastante y nos va a sumar mucho”, señaló el estratega sobre su nuevo elemento.
Espinosa, el otro fichaje de último momento, no entrenó
Junto con Lima, el otro fichaje que llegó de último momento fue el uruguayo Thiago Espinosa, prestado del Racing Club de su país.
El movimiento se cerró en las últimas horas de ayer 9 de febrero, el día final para hacer movimientos en la Liga MX, y no estuvo presente en el entrenamiento previo al encuentro ante Olimpia.
Para este partido, en el que las Águilas tratarán de avanzar a los octavos de final en los que se medirá al mejor entre el Philadelphia Unión de la MLS ante el Defence Force de Trinidad y Tobago, tiene plantel casi completo.
Incluso Alejandro Zendejas, quien salió de cambio con molestias físicas ante Monterrey, practicó hoy con normalidad.
Las únicas “bajas” son las de Espinosa y Lima, los refuerzos de último momento.
Más allá del Olimpia, Jardine confía en que Veiga sea el sustituto perfecto de Álvaro Fidalgo, Lima de Allan Saint-Maximin, las últimas salidas azulcremas, y Dourado se mantenga como el equilibrio del mediocampo.
Al menos en el entrenamiento de hoy, estos tres brasileños tuvieron buen ánimo y disposición para confirmarse como las nuevas caras del América, que sueña con volver a los tiempos del tricampeonato, cuando ganaron tres títulos en fila en cuatro finales disputadas en 2023 y 2025.