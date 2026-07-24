Nuevo nombre y nuevas reglas: La Liga Femenil BBVA se reinventa y cambia su formato
La Liga MX Femenil pasará a tener una nueva identidad. Y es que se confirmó que cambiará su nombre a la Liga Femenil BBVA. Pero, además, contará con un nuevo formato completamente distinto al de su anterior edición.
Lo anterior se dio a conocer este 3 de julio durante la presentación oficial del torneo Apertura 2026. A lo largo del evento, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil BBVA, detalló que esta renovación surge como parte de un proyecto que comenzó hace dos años con la finalidad de potenciar el crecimiento de este torneo, el cual acumula 9 años de auge desde su creación.
“Hoy damos un paso histórico en la evolución de nuestra liga. Esta nueva era representa la convicción de seguir construyendo una competencia más fuerte, más atractiva y más competitiva, siempre poniendo en el centro a nuestras jugadoras, a los socios estratégicos y a la afición. Cada decisión que hoy presentamos responde a una visión de largo plazo: consolidar una liga preparada para competir con las mejores del mundo y seguir trabajando para convertirnos en el destino aspiracional del fútbol femenil”, expresó Mariana Gutiérrez.
14 partidos por equipo y 2 grupos
En cuanto a su formato, antes solían disputarse 18 jornadas de fase regular con una sola tabla general para clasificar a la Liguilla. Sin embargo, todo esto ha quedado en el pasado.
Y es que la competición tendrá una nueva estructura. Ahora habrá dos grupos de 9 equipos, los cuales se definieron a partir de su zona geográfica y su rendimiento en los torneos anteriores. Para este Apertura 2026, los sectores quedan conformados de la siguiente manera:
- Grupo A: Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna.
- Grupo B: América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Necaxa y Puebla.
Cada equipo jugará 8 partidos contra sus rivales de grupo, además de otros 6 encuentros ante escuadras del otro sector, sumando un total de 14 jornadas. Esta nueva estructura busca reducir el desgaste físico extracancha producto de los traslados y elimina por completo las jornadas dobles.
Así se jugará la Liguilla
Respecto a las fases finales, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Liguilla, la cual comenzará directamente en la ronda de cuartos de final. En total serán 8 los clasificados, los cuales a su vez serán reordenados según sus puntos en una tabla general del primer al octavo puesto para determinar los cruces de la siguiente manera:
- 1° vs. 8°
- 2° vs. 7°
- 3° vs. 6°
- 4° vs. 5°
En cuanto a las eliminatorias, estas se jugarán a ida y vuelta bajo el formato tradicional. En caso de empate en el marcador global, avanzará el conjunto mejor ubicado en la tabla general final, a excepción de la gran final, donde de ser necesario el vencedor se definirá en la cancha, ya sea en tiempo regular o en penales.
¿Cuándo arranca el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El torneo arrancará este 31 de julio con la disputa de su primera jornada. Posteriormente, el 6 de noviembre se vivirá el cierre de la jornada 14, que marcará el final de la fase regular. A partir del 11 de noviembre comenzará la Liguilla, mientras que la gran final está prevista para realizarse entre el 16 y el 20 de diciembre.
Asimismo, el calendario contempla dos pausas por Fecha FIFA para los encuentros de la Selección Mexicana Femenil, el 16 de noviembre y el 6 de diciembre.