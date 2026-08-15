Reportes: Olympiacos presenta oferta por la Hormiga González
Armando ‘Hormiga’ González tiene una nueva posibilidad de dar el salto a Europa. El Olympiacos presentó una oferta a las Chivas para comenzar las negociaciones por el delantero mexicano, de acuerdo con distintos reportes publicados este sábado.
César Luis Merlo informó que el conjunto griego realizó una primera propuesta formal después de seguir al atacante desde hace tiempo. ESPN confirmó posteriormente, mediante fuentes cercanas al Guadalajara, que el club recibió un acercamiento para negociar su traspaso.
La operación todavía está lejos de considerarse cerrada. La cláusula de salida de González es de 15 millones de dólares, según los reportes más recientes, aunque las Chivas podrían aceptar una cantidad menor si conservan un porcentaje de una futura venta.
Desde julio, además, Claro Sports había informado que el Guadalajara tenía como referencia 15 millones de euros para dejarlo salir a Europa, por lo que la negociación con el Olympiacos deberá acercarse a las pretensiones económicas del club.
Europa vuelve por la Hormiga
González viene de marcar 24 goles durante el último año futbolístico y conquistó el campeonato de goleo en el Apertura 2025 y Clausura 2026. Su rendimiento también lo llevó a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.
Las Chivas lo tienen bajo contrato hasta 2029, por lo que mantienen una posición fuerte para negociar. La oferta del Olympiacos representa ahora una de las oportunidades más concretas para que el delantero de 23 años continúe su carrera en Europa.