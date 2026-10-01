Ordenan congelar cuentas del Club Puebla por demanda en contra de 223 MDP

El Club Puebla se ha visto envuelto en una polémica legal y ahora también financiera, luego de que, tras una demanda, autoridades judiciales ordenaran un embargo contra la institución y el congelamiento de sus cuentas por hasta 223 millones 600 mil pesos.

Lo anterior se dio a conocer a través de un documento del expediente 611/2026, emitido por el Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y Extinción de Dominio de Puebla, el cual fue difundido por el diario Grada. En dicho expediente se señala que Ricardo Henaine Mezher, expropietario del club, reclama el pago de una deuda que asciende a la cantidad señalada.

Dicha demanda se realizó en contra de Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V., entidad que opera de forma jurídica al Club Puebla y que se encuentra vinculada a TV Azteca y a Ricardo Salinas Pliego, accionistas de la escuadra camotera.

Una disputa que empezó desde febrero por el uso de la marca

Este conflicto no es nuevo. Desde febrero de este año, Henaine interpuso un reclamo legal contra el ente manejado por TV Azteca por el uso sin autorización de la imagen y marca del equipo poblano. Y es que el exdirectivo señalaba que, pese a ya no estar al frente de la institución, él sigue siendo el titular de los registros del Club Puebla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que cualquier uso comercial debe contar con su autorización.

Tras meses de disputa, el pasado 23 de septiembre Henaine presentó ante el Poder Judicial del Estado de Puebla una fianza por 22 millones 360 mil pesos, equivalente al 10 por ciento del monto total que exige. Posteriormente, tras cumplir con la entrega de su Registro Federal de Contribuyentes en una segunda instancia, el juzgado solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asegurar las cuentas de la empresa operadora.

“Se ordena enviar atento oficio a la CNBV a fin de que por su conducto se instruya a las instituciones bancarias que integran el Sistema Financiero Mexicano a proceder al aseguramiento de las cuentas bancarias, inversiones, valores y demás activos financieros de los que sea titular la persona moral OPERADORA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de $223,600,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al monto reclamado por el ejecutante”, se lee en el documento oficial.

Una medida puramente cautelar

Cabe señalar que el aseguramiento bancario únicamente tendrá un carácter provisional en tanto no se emita un veredicto definitivo. Por esta razón, el dinero congelado tampoco será entregado directamente a Ricardo Henaine hasta que exista una orden judicial firme; el objetivo de la resolución es garantizar que el monto permanezca retenido en las instituciones bancarias hasta que se dicte una sentencia o la actual dirigencia sea exonerada.