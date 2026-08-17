Óscar Perea debuta con gol en triunfo del América sobre San Luis
El colombiano Óscar Perea ya pisó México y lo hizo en plan goleador. El refuerzo del Club América, tras la Leagues Cup, por fin sostuvo su primer encuentro en la Liga MX, debutando con una anotación en la victoria sobre el Atlético de San Luis.
Este encuentro de la Fecha 4 del Apertura 2026 se llevó a cabo este domingo 16 de agosto desde el Estadio Azteca. Cabe señalar que, para este compromiso, Guillermo Almada presentó un cuadro americanista alternativo compuesto por jóvenes, aunque con el respaldo de figuras como Henry Martín y el ya mencionado atacante cafetalero Óscar Perea.
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Paridad inicial y el zapatazo de Veiga
Las acciones tuvieron un primer tiempo parejo. Las Águilas comenzaron proponiendo, pero con poca precisión en la última zona al atacar el arco. Por su parte, los potosinos, con menos llegadas, hacían sentir cerca el peligro, destacando un disparo cruzado de Felipe Mora que, de no ser por un doble desvío entre Fernando Tapia y Ramón Juárez, se hubiera cantado como el primero del partido.
Sin embargo, tras superar esa aproximación rival, América gestó el tanto que abrió el marcador. Al 26’, tras una descolgada, apareció Raphael Veiga para sacar un trallazo de primera intención desde los linderos del área que pegó en el poste y se incrustó en las redes para el 1-0.
A pesar del tanto, San Luis no bajó la intensidad y, previo al descanso, se quedó muy cerca del empate cuando David Rodríguez sacó un tiro que reventó el travesaño, haciendo sudar frío al arquero Fernando Tapia.
Expulsión potosina y el estreno de Perea
Si bien parecía que el trámite iba a continuar igual en la segunda mitad, una jugada cambió el rumbo del cotejo. Al 47’, Robson Bambu cometió una falta sobre Henry Martín, acción que le costó la tarjeta amarilla y, al estar ya amonestado, se fue expulsado, dejando a San Luis con un hombre menos.
A partir de ahí, el América aprovechó la superioridad numérica y se apoderó del encuentro. Solo unos minutos después, al 50’, Diego Arriaga puso un centro al área que llegó hasta donde estaba Perea, quien, pese a ser incomodado por un compañero, logró acomodarse para sacar un disparo que puso el 2-0 en el marcador.
Contundencia azulcrema para asumir el liderato
América ya no solo quería los tres puntos, sino complacer a su gente con la goleada. Henry Martín perdonó una ocasión clara cuando, tras un rebote en el poste, quedó solo frente a la portería pero voló su disparo. Quien no perdonó fue Arriaga, que al 66’, tras una recuperación de balón, recibió un pase para luego tirar fuerte, cruzado y al poste desde la media luna para convertir el 3-0.
Los capitalinos siguieron insistiendo, y de no ser por Andrés Sánchez en el arco potosino, la diferencia pudo ser mayor. Por su parte, lo más cerca que estuvo San Luis de descontar fue por un posible penal por una mano de Emilio Lara que se marcó en primera instancia. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, la decisión se corrigió al determinar que fue un movimiento natural y no existía infracción.
De esta manera, al término de los 90 minutos, América se llevó el triunfo y se colocó en el liderato con 10 puntos. El próximo viernes 21 de agosto visitará a Juárez por la Jornada 5. En tanto, San Luis sigue sin ganar y se queda con solo 2 unidades, con la misión de reponer el camino cuando reciba a Pachuca el domingo 23 de agosto.