Pachuca derrotó 2-0 a Bravos de Juárez con goles de Salomón Rondón y Alán Bautista
El delantero venezolano Salomón Rondón se afianzó como líder de goleo del futbol mexicano al marcar otro tanto en el triunfo del Pachuca 2-0 sobre FC Juárez, equipo que agravó su crisis en el arranque de la séptima fecha del torneo Apertura 2026.
En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Tuzos del Pachuca del director técnico Benjamín Mora llegaron a ocho puntos y subieron a la undécima posición.
En su primer partido con el entrenador argentino Gustavo Lema, los Bravos de Juárez sufrieron su séptima derrota y son colistas en la clasificación sin unidades.
El 'Rey Salomón' marcó el 1-0 con un remate de zurda y cruzado dentro del área al minuto 53.
Rondón llegó a siete goles y dejó en segundo lugar de la tabla de artilleros al argentino Lucas Ocampos, del Monterrey, que tiene cinco anotaciones.
El atacante venezolano de 36 años busca su segundo título de goleo en el balompié mexicano; el primero lo ganó en el Clausura 2024 con ocho goles.
En el tiempo de compensación, Alan Bautista condujo la pelota en el último cuarto del campo, se coló al área entre cuatro defensas y firmó el 2-0 frente al portero.
Esta jornada tendrá solo cinco partidos, ya que América, Toluca, León y Monterrey aplazaron sus compromisos por su participación en el desenlace de la Leagues Cup.
Los cuatro juegos reprogramados de esta jornada son: Pumas-León (10 de septiembre), Puebla-Toluca (15 de septiembre), América-Tijuana (28 de octubre) y Querétaro-Monterrey (14 de noviembre). AFP