Pachuca encontró la fórmula: eficacia, duelos ganados y un bloque que no se rompe
Al inicio del Clausura 2026, los Tuzos del Pachuca no estaban en la conversación para convertirse en uno de los mejores equipos del torneo. Hoy, a dos jornadas del cierre, es segundo lugar con 31 puntos, el mejor local y uno de los cuadros más equilibrados de la Liga MX.
El conjunto entendió, en menos de seis meses, la idea de juego y el modelo de Esteban Solari, quien asumió el banquillo del equipo, tras una intempestiva salida de Jaime Lozano previo al repechaje del semetre pasado, en el que fue eliminado. A pesar de ello, la directiva mantuvo al ex delantero de los Pumas en el cargo y en poco tiempo hizo competitiva a una plantilla con pocos cambios, con respecto a la que tuvo el “Jimmy”.
Las razones que hacen competitivos a los Tuzos
La primera explicación está en los duelos individuales. El Pachuca es el equipo que más 1vs1 ofensivos gana en el torneo, con 90. En un futbol en el que cada vez hay menos espacios, romper líneas desde el talento individual se volvió su principal ventaja competitiva. Ocho de esos duelos terminaron en gol, la mejor marca del Clausura que comparte con el América.
El extremo Robert Kenedy es el arma más determinante por las bandas: lidera la liga con cuatro 1vs1 que terminaron en anotación. A su lado, Salomón Rondón, uno de los refuerzos, ofrece otro tipo de impacto: un artillero eficiente que solo ha necesitado nueve disparos a portería para ser el mejor anotador del equipo con cinco goles.
Además, el juego por las bandas ha potencias al Pachuca como la cuarta mejor ofensiva del torneo con 24 goles, pero lo más revelador es cómo los consigue: apenas suma 55 disparos a puerta, la séptima cifra más alta. Es decir, necesita pocos intentos para producir daño. En esa ecuación también entra Oussama Idrissi, con tres goles y dos asistencias, como un generador constante de ventajas desde los costados.
El segundo pilar es su equilibrio defensivo. Los Tuzos son la segunda mejor defensa del Clausura, con 14 goles recibidos, y el cuarto conjunto que más balones recupera en disputa, con 280.
No es solo un cuadro que ataca, también es solido en la zaga. En ese sistema destaca Eduardo Bauermann, líder del plantel con 53 recuperaciones en duelo, pieza clave para sostener los momentos sin balón.
A partir de ahí, el equipo se ordena desde su mediocampo. Víctor ‘Pocho’ Guzmán es el eje: suma cinco participaciones de gol y es uno de los principales generadores del torneo. No solo marca los tiempos, también define y asiste. Lo acompañan Brian García, entre los líderes de asistencias con cuatro, y Alexéi Domínguez, con tres, en una idea de juego que reparte responsabilidades y evita depender de un solo elemento.
El Pachuca comenzó el torneo con una derrota 2-0 ante las Chivas y, desde entonces, solo ha perdido una vez más. No ha salido de zona de Liguilla desde la jornada cinco y se mantiene dentro del top cinco desde la fecha seis.
La estabilidad llegó tras recuperar piezas clave que habían sido determinantes en procesos anteriores: Rondón volvió para ser referencia ofensiva tras un año en el Real Oviedo, Idrissi recuperó su peligrosidad en el uno contra uno y Guzmán retomó el liderazgo, en el segundo torneo luego de su regreso al conjunto del que surgió.
Todo este contexto le ha permitido al Pachuca estar a tres puntos del líder Guadalajara y aún puede terminar como primero si gana sus últimos dos partidos y se combinan resultados.
Sin embargo, más allá de la tabla, su rendimiento ya es una realidad: ha superado en consistencia a equipos diseñados para competir por el título y con mayor presupuesto como el Monterrey, Tigres o el América.
Los Tuzos de Solari contruyeron su candidatura desde la eficiencia, la disciplina táctica y la capacidad de ganar duelos en ambos costados del campo. No es el equipo que más tiene el balón, pero sí uno eficiente que trata de capitalizar cada ventaja. En la Liga MX, esa diferencia suele ser la que define los títulos.