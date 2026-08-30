Pachuca y Chivas dividen puntos tras igualar 1-1 en el Estadio Hidalgo
Pachuca y Chivas igualaron 1-1 en el Estadio Hidalgo, dentro de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Roberto Alvarado marcó para el Guadalajara a los 3 minutos, luego de una gran jugada de Hugo Camberos.
Por su parte, el delantero venezolano Salomón Rondón empató para los Tuzos con un penalti a los 79', después de una falta de Miguel Gómez dentro del área.
Con este resultado, el Rebaño Sagrado llegó a 11 puntos. Los Tuzos llegaron a 5 unidades.
En la jornada 7, Pachuca visitará a FC Juárez; mientras que el Guadalajara volverá a ser visitante ante el San Luis.
ATLAS 1-3 QUERÉTARO
Por su parte, el Querétaro logró un gran triunfo en el Estadio Jalisco, donde los Gallos superaron 3-1 al Atlas.
Santiago Homenchenko abrió el marcador para la visita a los 39 minutos con un penalti, después de que el VAR revisara un jalón de Aldo Rocha dentro del área.
El Atlas igualó a los 42’ gracias a un autogol de Carlo García.
Para el inicio del segundo tiempo, los Rojinegros se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Manuel Capasso.
Gallos encontró el 2-1 a los 70 minutos, cuando Homenchenko firmó su doblete. Y el 3-1 llegó a los 76’, cuando Carlo García cobró revancha de su autogol y sentenció el juego.