Con más pena que gloria: Chivas anuncia la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández
La era de Javier ‘Chicharito’ Hernández con Chivas ha terminado. La directiva del Club Deportivo Guadalajara informó que el veterano jugador no seguirá con el equipo para el próximo Clausura 2026.
De forma sumamente respetuosa y ensalzando a Hernández Balcázar, el club Rojiblanco agradeció mediante un comunicado la estadía del canterano del Rebaño Sagrado, figura de grandes equipos europeos, como el Manchester United, Real Madrid o Bayer Leverkusen, entre otros, además de histórico goleador de la Selección Mexicana.
Chivas se despide del ‘Chicharito’ Hernández
A pesar del mal paso que tuvo desde que regresó a Chivas y donde únicamente anotó 4 goles (3 de liga y uno en Concacaf), además de culminar su paso con el penalti fallado ante Cruz Azul, que hubiera significado su pase a las Semifinales del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado reconoció la importancia del jugador de 37 años, con el siguiente comunicado:
“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre.
“Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa.
“Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Copas del Mundo. En este camino, los goles fueron amores e inspiraron a toda una generación.
“En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX.
“El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores.
“Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”.
¿Qué sigue para el Chicharito Hernández?
Javier Hernández buscará acomodo en el mercado invernal, donde una de las posibilidades, más allá del Futbol Mexicano, es la MLS, donde ya fue figura con el Galaxy de Los Ángeles.