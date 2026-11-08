“Por no favorecer al América, imparten injusticias”: Almada sobre el arbitraje

El entrenador del América, Guillermo Almada, por segunda jornada consecutiva arremetió contra los árbitros del futbol mexicano. Ahora lo hizo tras las polémicas que se suscitaron en el empate 2-2 contra Pumas, encuentro dirigido por César Ramos en el que se cobraron dos penales, uno por bando, y se anuló un tanto a los universitarios.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega aceptó que existe un estigma de que los arbitrajes ayudan a las Águilas. Sin embargo, detalló que, a su parecer, esta misma situación, lejos de ayudar, más bien perjudica a su equipo, ya que los jueces, con tal de no ser señalados, terminan marcando diferente cuando el cuadro de Coapa está en la cancha.

“Con toda esta presión mediática de que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no favorecen a nadie y terminan impartiendo injusticias… Desde que estoy yo nos ha pasado en una cantidad de partidos reiterados, con fallos polémicos que no son y terminan afectando el resultado”, dijo.

En el caso del encuentro ante Pumas, consideró que el penal cobrado al minuto 77 por una sujeción de Santiago Ramos sobre Nathan Silva no debió marcarse y que, por ende, el gol de Robert Morales tampoco debió subir al marcador.

“Es claro que no es penal. Me cuesta creer que el árbitro y el VAR... A mí no me gusta quejarme de estas situaciones. Una expulsión o un penal mal decretado terminan siendo determinantes. Estamos enfrascados en hablar de situaciones de las que no deberíamos hablar”.

Cabe recordar que, recién en la fecha anterior tras igualar 2-2 contra Toluca, Almada ya había declarado que las controversias venían de los goles de los Diablos, situación que encendió el debate con Antonio “Turco” Mohamed. Ahora, contra los auriazules, el director técnico charrúa vuelve a alzar la voz contra el arbitraje.

Pumas no es beneficiado, al contrario: Esteban Solari

Esteban Solari, estratega de Pumas, también habló del tema. Por un lado, respondió a las declaraciones de Almada señalando que: “Es difícil hablar sin analizar el partido, sin frialdad”.

Asimismo, expresó que si había algo que recriminar, más bien era la jugada a revisar era el gol anulado a los universitarios al minuto 34, cuando tras una mala salida de Luis Ángel Malagón, Robert Morales mandó el balón a las redes; sin embargo, tras la revisión en el VAR y la marcación de un fuera de juego, la anotación no contó.

“A mí me queda la sensación de que nos condicionaron en varias jugadas. No entendí si el árbitro había marcado falta u offside. Y en el segundo tiempo hay un penal muy claro a Pedro Vite que no se marca, antes del penal a favor del América”, expresó.

Aun así, señaló que no se puede juzgar de inmediato y que los entrenadores no deben hablar a la ligera: “Son las cosas que uno ve dentro de la cancha. Después uno lo analiza fríamente y se tienen más imágenes para verlo, y quizás es distinto”. De igual forma, explicó que, desde su perspectiva, Pumas lejos de recibir ayuda, ha sido afectado en más ocasiones en el último torneo: “Pero no creo que nos beneficien; en este año no hemos sido un equipo beneficiado”, sentenció.