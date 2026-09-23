Presentan en el Senado iniciativa para obligar al regreso del ascenso y descenso

La iniciativa para llevar el ascenso y descenso a la legislación mexicana fue presentada este miércoles en el Pleno del Senado. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano e impulsor de la misma, subió a tribuna para defender un proyecto que busca reformar el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y resumió su propósito en una frase: “el resultado en la cancha debe importar”.

La propuesta incorpora el mérito deportivo entre los principios que deben observar las Asociaciones Deportivas Nacionales y establece que, cuando existan dos o más categorías dentro de una misma estructura profesional, deberá existir un mecanismo permanente de ascenso y descenso que las incluya a todas, “sin excepción alguna”. El mérito y los resultados obtenidos en competencia tendrían que ser el criterio principal para ascender, descender o permanecer en una división.

Castañeda presentó el proyecto acompañado por firmas de legisladores de distintas fuerzas políticas. Desde tribuna mencionó a Higinio Martínez, Mauricio Vila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro González Yáñez y Juanita Guerra, además de Alejandra Barrales, Amalia García, Néstor Camarillo, Daniel Barreda y Luis Donaldo Colosio, integrantes de Movimiento Ciudadano.

La iniciativa estaba prevista originalmente para presentarse el martes, pero su ingreso se recorrió un día mientras se incorporaban nuevas firmas, de acuerdo con información obtenida por Sports Illustrated México. En total, el proyecto llegó con 11 promoventes, incluido Castañeda.

La reforma no elimina la posibilidad de que las federaciones establezcan requisitos financieros, de infraestructura, seguridad o capacidad operativa. Castañeda defendió que esas condiciones pueden mantenerse, pero cuestionó que un club que las cumpla siga sin tener la posibilidad de llegar a Primera División mediante sus resultados.

“¿Qué sucede cuando una vez que todos estos requisitos se cumplen, se les impide a los clubes ascender a la primera división cuando tienen resultados importantes, cuando han ganado un campeonato?”, planteó.

Las asociaciones deportivas conservarían además la facultad de diseñar sus sistemas de competencia, aunque las reglas tendrían que ser públicas, objetivas y claras, y no podrían modificarse mientras estuvieran vigentes. El proyecto también prohíbe barreras injustificadas que impidan la entrada de nuevos competidores o generen ventajas permanentes para quienes ya pertenecen a una categoría profesional.

Castañeda insistió en que la reforma no pretende que el Congreso determine cuántos equipos deben subir o bajar ni administrar las competiciones.

“No buscamos administrar el fútbol ni sustituir a sus autoridades”, dijo. “Queremos proponer reglas claras que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte, no sólo en el fútbol”.

La iniciativa será turnada a comisiones para iniciar su discusión legislativa. Si eventualmente completa el proceso y entra en vigor, las asociaciones deportivas tendrían 120 días para adecuar sus estatutos y reglamentos; los torneos que ya estuvieran en marcha terminarían con sus reglas actuales y el nuevo mecanismo tendría que comenzar a operar a más tardar en la primera temporada completa posterior a ese plazo.