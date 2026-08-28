El presidente del Cancún FC bajaría tres equipos de la Liga MX y quitaría el cociente
Giovanni Solazzi no tiene que imaginar cómo sería un ascenso rediseñado para México. Aseguró que su grupo ya hizo ese trabajo, con ayuda de la consultora Football Benchmark, y que la conclusión fue que otros modelos se pueden adaptar.
Solazzi es presidente del Cancún FC desde febrero de 2026. El club es uno de los cinco de la Liga de Expansión que volvieron al TAS, junto con Leones Negros, La Paz, Morelia y Mineros, para impugnar la eliminación del ascenso y descenso en la temporada 2026-27.
"Miraría Inglaterra, sin duda, miraría España y Brasil, Latinoamérica, y tomaría las mejores prácticas de esas ligas y también algunas prácticas mexicanas. Siempre cuando tomas ejemplos, tienes que luego adaptarlo a la realidad mexicana", dijo el directivo en entrevista con Sports Illustrated México.
España y Brasil, las referencias de Solazzi
El empresario italiano descartó la Championship inglesa como modelo replicable, pero no por su estructura. La razón es económica: la considera la segunda división de la liga más rica del mundo "por mucho" y señaló que la Premier League genera más que varias de las grandes ligas europeas juntas.
En cambio, sí ve referencias aplicables en España y Brasil. En la segunda española ascienden directamente los dos primeros y los equipos del tercero al sexto disputan un playoff por la tercera plaza; en LaLiga descienden tres clubes.
Brasil mantiene todavía más movilidad. La Serie B de 2026 reparte cuatro ascensos: dos directos y otros dos mediante playoffs. En ambos casos existe cada temporada una ruta deportiva hacia Primera División, el elemento que Solazzi reclama para México.
En el último sistema vigente antes de la suspensión de 2020, México tenía un ascenso y un descenso por campaña. Actualmente no existe ninguno entre la Liga MX y la Liga de Expansión.
Preguntado sobre cuántos deberían bajar si se recupera el sistema, Solazzi fue incluso más lejos: "Deberían bajar tres para mí, pero yo creo que con uno por el momento está más que bien", respondió.
El cociente, una protección que quitaría
Solazzi también se pronunció sobre el cociente, el mecanismo con el que se definía el descenso antes de su suspensión, y cuestionó la protección que generaba para algunos clubes.
"Es algo muy mexicano para proteger los grandes clubes. Yo creo que sí debería cambiar", señaló.
El italiano admitió que existen argumentos válidos para mantenerlo y reconoció que su postura también parte de una mirada europea. Aun así, defendió otra fórmula.
"El peor equipo de la temporada debería descender. De una u otra forma, el peor equipo tiene que descender porque es el resultado deportivo: si haces las cosas mal y eres el peor, tienes que bajar".
2028 y la centralización de los derechos
La Liga MX tiene 2028 como horizonte para centralizar los derechos de televisión. Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, señaló que actualmente no existe viabilidad para recuperar el ascenso y descenso, mientras la FMF dejó abierta la posibilidad de analizar otra alternativa cuando se concrete esa centralización.
Solazzi aceptó que la centralización ayudaría, pero rechazó que sea una condición indispensable.
"Para mí es un punto, pero es una excusa, porque no sabemos cuándo se van a centralizar los derechos. Llevan 10 años intentando centralizarlos y puede ser que pasen otros 10 sin lograrlo", apuntó.
A su juicio, esperar hasta entonces equivale a dejar abierta la posibilidad de que el regreso nunca ocurra. También cuestionó que sea indispensable centralizar para financiar un apoyo económico a los clubes que desciendan.
"Si el paracaídas es 5 por ciento de los derechos televisivos, tú ese 5 por ciento lo puedes sacar también de los equipos y los derechos son individuales", sostuvo.
El sureste, fuera del mapa de Liga MX
Para explicar el daño que ve en una liga cerrada, Solazzi puso primero el mapa sobre la mesa. El empresario dijo que el club de Primera División ubicado más al sur del país está en Puebla, lo que deja al sureste mexicano sin un equipo de la Liga MX.
"Toda la parte de sureste del país no tiene futbol y los niños no pueden soñar con ser jugadores profesionales", comentó. Después ligó esa ausencia con la función social que, a su juicio, tiene el deporte como alternativa para los jóvenes.
Su segundo argumento fue deportivo. Solazzi consideró que los futbolistas se desarrollan cuando compiten por un objetivo y que una categoría sin posibilidad de ascender pierde parte de ese incentivo.
"¿Por qué entrenar, por qué desarrollarse, por qué dar todo si al final no hay meritocracia?", cuestionó.
El directivo cerró con la comparación que suele hacer cuando habla del caso mexicano con dueños y futbolistas de su país.
"Cuando lo hablo con mis amigos, jugadores y dueños de equipos en Italia, no entienden. Allá sería de verdad imposible. Aquí pasó y ahora estamos intentando poner una solución".