Protestar por el ascenso cuesta: sanciones a clubes y amenazas que denuncian jugadores
Roberto Galán no quiso dar nombres. El guardameta español del Atlético Morelia aseguró conocer a capitanes de la Liga de Expansión que apoyan el regreso del ascenso y descenso, pero a los que sus propios equipos les advirtieron que se mantuvieran lejos de documentos, comunicados y protestas.
“Te puedo hablar de capitanes que sus clubes les han dicho que les van a cortar el contrato si firman ciertos documentos, si quieren aparecer en ciertos comunicados o si se pronuncian”, aseguró en entrevista con Sports Illustrated México.
No identificó a los futbolistas ni a los equipos porque, explicó, hacerlo podría perjudicarlos. Su denuncia se suma a las de clubes y directivos que se opusieron a la eliminación del ascenso y que ya habían acusado represalias; la diferencia, según Galán, es que entre los jugadores la presión llega al contrato.
A él no le ha tocado. Galán dijo que el Atlético Morelia ha permitido a sus jugadores manifestarse y que no ha recibido amenazas ni sanciones. Diego de Buen, de los primeros del plantel en sumarse a las protestas, tampoco había reportado en una entrevista a este medio represalias personales y destacó el respaldo de la directiva, pero en sus conversaciones con capitanes de la categoría y con jugadores de Primera División, contó, encontró apoyo en privado y silencio en público.
Galán confirmó la cautela que también existe entre futbolistas de Primera División. “Te dicen que sí, que te apoyan, pero claro, ese miedo a pronunciarse: ‘¿Qué va a decirme ahora el club? ¿Me va a sancionar? Estoy terminando contrato’. Es complicada la situación”.
El español, de 22 años, llegó este verano al Morelia desde el CF Alovera, tras pasar por La Solana y Marchamalo, clubes de categorías inferiores de un futbol donde se sube y se baja por mérito deportivo. Cuando habla con amigos en su país natal, todavía no logra explicarles el caso mexicano.
“No se lo puedo explicar sin que me corte o se rían. Han decidido 18 personas (dueños de los clubes de Liga MX) que esto se va a cerrar y ya está”.
Cuando fichó por el club en junio, lo hizo con la promesa de que el ascenso volvería, sin embargo, antes de iniciar el torneo, se hizo oficial la desaparición en el reglamento de competencia de Liga MX y Expansión.
“A mí nadie me promete subir a Primera División, pero me dicen: ‘Tú tranquilo, que existe la posibilidad de que subamos porque va a abrirse el ascenso y descenso’.Yo no pido que me regalen jugar en Primera, sólo pedimos que nos den el derecho a ganárnoslo en el campo”, añadió.
¿Cuánto ha costado protestar?
Las primeras protestas tuvieron respuesta disciplinaria. En el arranque del Apertura 2026, futbolistas de varios clubes dejaron correr cerca del primer minuto del partido sin competir y otros se taparon la boca en la foto previa.
La Comisión Disciplinaria multó a los cuadros de estos futbolistas con 2,000 UMA, cerca de 239 mil pesos, y advirtió sanciones mayores si reincidían.
Las multas duraron sólo dos semanas. El 12 de agosto, la Comisión de Apelaciones concluyó que el reglamento no contemplaba una sanción a esas protestas y revocó los castigos contra Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Mineros y Cancún FC.
“A mí no me han sancionado nada. Han sancionado a los clubes por las acciones que hemos hecho los futbolistas””, expresó Galán.
Entre los directivos, las acusaciones de presión venían de antes. Los equipos que acudieron al TAS en 2025 dejaron de recibir el Fondo de Mejoras, de 20 millones de pesos anuales. José Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, lo ha presentado como represalia por litigar contra la FMF; sin embargo la Federación alegó que el propio convenio suspendía el pago mientras existiera una demanda en su contra.
Castellanos y Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC, fueron multados además con 218 mil pesos cada uno por declaraciones públicas sobre la eliminación del ascenso. Ellos lo tomaron como una forma de desalentar sus reclamos. Para la Comisión Disciplinaria, habían violado el Código de Ética.
En el foro “Fuera de juego” de este lunes en el Senado, Castellanos acusó que antes de ir al TAS recibieron “amagos velados”: si los clubes “sacaban la pistola” al demandar, del otro lado “iban a sacar los tanques”.
Según su versión, desde la nueva apelación la comunicación con los clubes litigantes pasa casi solo por abogados, mientras a otros equipos de Expansión que no demandaron sí los convocan a reuniones.
“No puedo tampoco decir mucho porque sabemos luego cuáles son las consecuencias”, se limitó a decir Solazzi.
¿Dónde está la AMFpro?
Para los jugadores, la defensa tendría que venir de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. En el foro, Galán acusó que no ha llegado: jugadores de Expansión, relató, buscaron a su presidente, Álvaro Ortiz, en mensajes enviados por WhatsApp, sin encontrar la representación que esperaban.
“Aparte de lanzar bombas de humo, no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Hemos intentado de todas las maneras ser escuchados, tanto por la Federación, tanto con la asociación, tanto por los clubes, tanto por los propios compañeros de Primera División, y estamos solos”.
La postura pública más reciente de la AMFpro es de agosto. Entonces reconoció que “la voz de los jugadores no siempre ha sido considerada” en seis años de decisiones sobre el ascenso, sostuvo que los futbolistas no causaron el problema y pidió que se les consulte obligatoriamente cuando cambien las condiciones de su actividad.
Ana Paola López Yrigoyen, exfutbolista que trabaja con sindicatos y jugadores en FIFPRO, organización que la AMFpro abandonó en febrero, planteó en el foro que con o sin ascenso los futbolistas mexicanos necesitan “un sindicato real” y un contrato colectivo, el mismo objetivo que Ortiz se había propuesto en 2023.
Galán propuso algo más inmediato: sentar en una misma mesa a los capitanes de la Liga MX, la Liga de Expansión y la Liga Premier.
“Tu labor como asociación es justamente dar un golpe cuando las cosas están feas y ser posiblemente el villano de cara a la Federación. Ese es tu rol, ¿no? Y no lo hay aquí”.
Él puede decirlo con su nombre porque su club se lo permite. Los capitanes de los que habla, según su relato, no tienen ese margen, y por eso sus nombres no aparecen.