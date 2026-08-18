Puebla sorprende y derrota 3-2 al Pachuca
Puebla derrotó 3-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, dentro de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
La Franja abrió el marcador a los 16 con gol del uruguayo Emiliano Gómez, quien sacó un impresionante zapatazo con toda la intención de clavarlo en el ángulo y así fue.
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Después, a la media hora de partido, el árbitro central revisó una jugada en el VAR y marcó penalti para el conjunto poblano. Kevin Velasco fue el responsable de cobrar desde los once pasos para poner el balón en el costado izquierdo del portero Moreno, quien se lanzó al lado contrario.
El Puebla, para sorpresa de muchos, ya ganaba 2-0 en casa de los Tuzos.
Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, al minuto 42, llegó un gran centro por la banda de la derecha para el experimentado delantero venezolano Salomón Rondón, quien solo tuvo que girar la cabeza y mandar el balón al fondo del arco poblano, recortando distancias 2-1 en el marcador.
En el segundo tiempo, al minuto 62, nuevamente hubo revisión de VAR por una mano dentro del área, por lo que se marcó penalti a favor del conjunto local.
Salomón Rondón fue el encargado de cobrar de manera magistral para lograr su doblete y poner el 2-2.
Todo parecía indicar que habría repartición de puntos en Pachuca; sin embargo, Facundo Almada puso el 3-2 para la visita al minuto 93, dándole tres puntos de oro molido al Puebla.