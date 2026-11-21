Puebla y Atlético de San Luis empataron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en el partido que abrió la Jornada 17 del Apertura 2026. Ambos equipos llegaron sin posibilidades de clasificar a la Liguilla y terminaron repartiendo puntos después de un encuentro en el que los locales pegaron primero, pero los potosinos reaccionaron al inicio del complemento.

La Franja apenas necesitó cuatro minutos para abrir el marcador. Kevin Velasco encabezó un contragolpe y asistió a Mathías Tomás, quien definió de zurda dentro del área, con un remate pegado al poste izquierdo, para poner el 1-0.

El inicio fue prometedor para los dirigidos por Gerardo Espinoza. Incluso, Tomás había generado una oportunidad en el primer minuto, cuando su disparo pasó cerca del travesaño.

Puebla tuvo otra ocasión clara al minuto 20. Después de un tiro de esquina cobrado por Velasco, Facundo Almada conectó un cabezazo que se estrelló en el poste izquierdo, mientras Alejandro Organista desperdició el rebote con un disparo desviado.

San Luis tampoco renunció al ataque. Al minuto 22, Felipe Mora y Anderson Duarte exigieron al portero Ricardo Gutiérrez, quien respondió para mantener la ventaja poblana.

Felipe Mora rescató el empate para Atlético de San Luis

La reacción potosina llegó apenas comenzado el segundo tiempo. Al minuto 48, Anderson Duarte envió un centro al área que Felipe Mora aprovechó para marcar el 1-1, con un remate de derecha desde el centro del área.

El empate cambió el desarrollo del encuentro. San Luis tomó mayor protagonismo ofensivo, mientras Puebla encontró dificultades para recuperar la ventaja.

Eduardo Águila tuvo dos oportunidades al minuto 60, pero sus disparos terminaron desviados. Más adelante, David Rodríguez también desaprovechó una ocasión dentro del área tras recibir un pase de Rafa Llorente.

En los minutos finales, Ricardo Gutiérrez volvió a aparecer para evitar la derrota de Puebla. El guardameta rechazó remates de Eduardo Águila y Leonardo Flores durante el tiempo añadido, cuando los visitantes insistían en conseguir el segundo gol.

El empate dejó a ambos conjuntos con 20 puntos, lejos de los ocho primeros puestos que otorgan la clasificación directa a la Liguilla.

Para Puebla y Atlético de San Luis, el cierre del Apertura 2026 dejó una misma conclusión: ninguno pudo convertir su último partido de la fase regular en una victoria que atenuara una campaña sin clasificación.