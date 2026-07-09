“Pumas me cambió la vida”: Esteban Solari promete devolverle al club lo que recibió
Esteban Solari fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Pumas y aseguró que regresa a Ciudad Universitaria con la intención de devolverle al club lo que marcó su carrera hace casi dos décadas.
“Pumas me cambió la vida y estoy esperando que esta segunda etapa yo le pueda devolver todo lo que me dio a la institución”, afirmó el técnico argentino, quien calificó su llegada al banquillo auriazul como “una gran oportunidad” que soñó durante muchos años.
Durante la presentación, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, dejó claro que el cambio de entrenador no significa empezar un proyecto desde cero. El directivo recordó que el equipo fue líder y finalista el torneo pasado, por lo que el objetivo sigue siendo pelear por el campeonato.
“Hay una base. Nos quedamos cerca, pero queremos ese título”, señaló Sancho.
Solari coincidió con esa idea y aseguró que encontró un plantel con hambre de revancha después de perder la final del Clausura 2026.
“Vi un equipo con ganas de volver a tener la mejor actuación para lograr los objetivos, con jugadores comprometidos, líderes que quieren otra oportunidad y muchos jóvenes empujando”, explicó.
El entrenador también dejó claro cuál será una de las bases de su proyecto. Más allá del sistema táctico, quiere que Pumas recupere una identidad reconocible.
“Quiero un equipo con corazón, con garra, con ese fuego interno que todos queremos ver. Que cuando la gente nos vea jugar se sienta orgullosa”, afirmó.
Sobre su idea futbolística, evitó encasillarse en un esquema fijo y aseguró que adaptará el sistema a las características de sus jugadores.
“Soy más de roles que de sistema. Voy a interpretar los partidos para sacar el mejor rendimiento del equipo”, comentó.
Pumas ya incorporó a Sebastián Córdova y Cristian Calderón, mientras la directiva trabaja en la llegada de más refuerzos.
Solari confirmó que mantiene comunicación constante con Antonio Sancho para fortalecer al plantel, aunque dejó claro que buscarán jugadores que realmente eleven el nivel del equipo.
El argentino debutará en el Apertura 2026 con la misión de darle continuidad al proyecto que devolvió a Pumas a una final y con una promesa para la afición.
“No vamos a dejar el corazón. Vamos a tener un equipo con corazón. Ojalá ese equipo se parezca a mí lo más rápido posible”, concluyó.