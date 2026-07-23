Pumas conserva al equipo finalista, pero reconstruye su funcionamiento tras Efraín Juárez
Pumas cambió de entrenador después de terminar líder y disputar una final, pero no casi cambió de equipo. La mayoría de los futbolistas que estuvieron en el Clausura 2026 continúan en el club, por lo que la tarea del nuevo entrenador, Esteban Solari, no consiste en conservar su rendimiento bajo otro modelo de juego.
El proceso mostró sus dos extremos en las primeras jornadas. Pumas fue superado 3-0 por Pachuca en Ciudad Universitaria, pero tres días después remontó para vencer 2-1 al Toluca en el Nemesio Diez. Los refuerzos que habían tenido poca influencia en el debut marcaron los dos goles del primer triunfo del nuevo cuerpo técnico.
La salida del estratega Efraín Juárez, unas semanas después, terminó con un proceso que había convertido a Pumas en uno de los equipos más competitivos del campeonato.
Solari fue anunciado el 21 de junio. Regresó a una institución en la que jugó durante 2007 y 2008, pero recibió una encomienda poco habitual para un técnico recién contratado: intervenir un equipo que venía de competir por el título y que conservó a la mayoría de sus protagonistas.
“Vi mucha predisposición a entender rápido cuál es la idea de juego, mucho compromiso y mucho profesionalismo”, explicó durante su presentación.
El argentino también encontró un grupo con deseos de tener “otra oportunidad de luchar por lo que no pudieron lograr”, aunque pidió tiempo para instalar sus métodos.
Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales permanecieron en la plantilla. La continuidad de los nombres reduce la necesidad de comenzar desde cero, pero no conserva automáticamente la presión, las distancias entre líneas y las asociaciones desarrolladas durante la etapa de Juárez.
El mercado tampoco apunta a una renovación masiva. Las primeras tres incorporaciones fueron mexicanas, conocen la Liga MX y cubren necesidades diferentes. Ninguna, sin embargo, llegó después de ser indiscutible en el semestre anterior. Los felinos contrataron a futbolistas que buscan recuperar protagonismo o ganar un espacio que no tenían en sus clubes anteriores.
Córdova llega en busca de una revancha
Sebastián Córdova es la incorporación con mayor recorrido y la que recibió responsabilidades inmediatas. Fue titular durante 69 minutos contra Pachuca, pero comenzó en la banca ante Toluca. Su ingreso después del descanso cambió la estructura: Pumas retiró al lateral Pablo Bennevendo, retrasó a Rodrigo López y agregó al mediocampista en la zona ofensiva.
Al minuto 63, Córdova inició una transición desde el centro del campo, abrió el balón hacia Rodrigo López y entró al área para rematar de cabeza el centro del canterano. Su primer gol con Pumas completó la remontada y le dio al equipo la primera victoria de la etapa de Esteban Solari.
En Monterrey disputó 159 encuentros, anotó 24 goles y aportó 18 asistencias. Su mejor etapa ocurrió en la Liguilla del Clausura 2023, cuando convirtió seis tantos y fue una de las figuras del campeonato de Tigres. Ese rendimiento, sin embargo, no tuvo continuidad durante sus últimos torneos.
El propio jugador reconoció el momento en el que llega.
“Lo tomo como un poco de revancha. Yo ya llevo rato sin tener mucha actividad. Quiero estar aquí bien y que todo se dé muy bien para el equipo”, declaró durante su presentación.
El gol ante su anterior club ofrece una primera respuesta, pero no elimina la exigencia de sostenerla. Pumas necesita que Córdova participe de manera constante en la generación y no dependa únicamente de apariciones dentro del área.
Su principal tarea será cubrir la salida de Jordan Carrillo, una de las piezas más influyentes del ataque felino durante el torneo anterior, aunque sus características y funciones son distintas a las del actual jugador de Chivas.
Córdova suele moverse por zonas centrales y dar el último pase; Carrillo partía desde una posición abierta, conducía hacia el centro y, junto con las incorporaciones de Álvaro Angulo, convertía la banda izquierda en una amenaza por dentro y por fuera
El nuevo refuerzo puede asumir parte de la generación ofensiva, pero no reproduce la amplitud ni la movilidad de la principal baja del mercado universitario.
Calderón aumenta la competencia por la izquierda
Cristian “Chicote” Calderón tuvo mayor actividad en el Clausura 2026 que Córdova, aunque tampoco llegó como titular indiscutible. Con Necaxa acumuló 806 minutos, sin goles ni asistencias, dentro de una rotación en la que no recuperó la producción ofensiva de sus primeros años.
El registro contrasta con su primera etapa en Aguascalientes, cuando marcó diez goles en dos torneos de Liga MX y se convirtió en uno de los laterales con mayor presencia en campo contrario. Después pasó por Chivas y América, antes de regresar a Necaxa sin alcanzar el mismo peso ofensivo.
Calderón tampoco cubre una posición vacante. Álvaro Angulo fue una de las piezas más regulares del equipo de Juárez y comenzó como titular en las dos primeras jornadas. El mexicano participó nueve minutos contra Pachuca y permaneció en la banca durante la victoria sobre Toluca.
Puede desempeñarse como lateral, carrilero o tercer central por izquierda. Esa versatilidad le permite a Solari modificar la estructura sin desplazar a otro jugador de su posición natural, especialmente durante un semestre en el que Pumas disputará Liga MX y Leagues Cup.
“Venimos a aportar nuestro granito de arena. Sabemos que se quedaron a un pasito de la anhelada octava y estamos trabajando con el grupo para poder ayudar y salir campeones”, señaló Calderón.
Su llegada será relevante si obliga a Angulo a mantener su nivel o si ofrece una variante ofensiva distinta. A diferencia de Córdova y Arteaga, todavía espera una oportunidad suficiente para mostrar qué puede agregar al equipo.
Arteaga es una apuesta con poca experiencia
Víctor Arteaga representa una operación distinta. Tiene 22 años, actúa como mediocentro defensivo y Transfermarkt estima su valor en 500 mil euros. En el Clausura 2026 apenas acumuló 110 minutos con Toluca, sin goles ni asistencias.
Después de disputar el segundo tiempo contra Pachuca, Arteaga recibió su primera titularidad ante su anterior club. Al minuto 57 apareció dentro del área y convirtió el empate con un disparo cruzado tras una asistencia de Robert Morales. Seis minutos después, Córdova completó la remontada.
El gol no transforma por sí solo su lugar dentro de la plantilla, pero sí modifica la lectura inicial de su contratación. Arteaga pasó de llegar con poca experiencia a disputar 135 de los primeros 180 minutos del torneo y marcar en su primera aparición como titular.
Jordan Carrillo fue la baja que alteró el ataque
Pumas perdió pocos jugadores con peso en la alineación, pero la salida de Jordan Carrillo modificó una de las relaciones más productivas del equipo. Chivas lo contrató después de que se consolidara durante la fase final del Clausura 2026 y tuviera intervenciones decisivas en el camino hacia la final.
Carrillo anotó ante América en los cuartos de final y también apareció en la eliminatoria contra Pachuca. Su valor no se limitaba a las cifras: podía actuar como extremo, mediapunta o interior, recibir abierto y terminar las jugadas por dentro.
Cuando abandonaba la banda, Angulo encontraba espacio para avanzar. También podía relacionarse con Pedro Vite y Carrasquilla entre líneas o conducir cuando Pumas recuperaba la pelota. Su salida eliminó una pieza que permitía cambiar la forma del ataque sin realizar una sustitución.
Córdova ofrece pausa y último pase, Calderón recorrido desde una posición retrasada y Arteaga equilibrio en el centro. Ninguno sustituye por sí solo el perfil de Carrillo. Esa necesidad explica la negociación por Luciano Herrera.
Luciano Herrera, una apuesta que necesita explicación
Pumas negocia con Newell’s Old Boys por Luciano Herrera, extremo argentino de 30 años. Los reportes señalan que la operación se trabaja como una cesión con opción de compra, aunque el Club Universidad todavía no había anunciado oficialmente su contratación al cierre de esta versión.
Herrera puede jugar por el sector izquierdo y desplazarse hacia posiciones interiores, características que coinciden con el espacio disponible después de la marcha de Carrillo. Su trayectoria, sin embargo, está lejos de la de una figura consolidada en el futbol argentino.
Pasó por Gimnasia y Tiro, Central Norte, Deportivo Maipú y Defensa y Justicia antes de incorporarse a Newell’s. Su mejor temporada ocurrió en 2023 con Maipú, cuando consiguió ocho goles y nueve asistencias en 39 encuentros de la segunda división argentina.
En 2025 aumentó su presencia con Newell’s y registró cinco goles en 26 partidos de liga, incluido uno en la victoria 2-0 sobre Boca Juniors. Durante 2026 su protagonismo y su producción disminuyeron.
Sus números recientes no explican por sí solos el interés de Pumas. La operación responde al perfil: un jugador zurdo, capaz de iniciar desde la banda y conducir hacia dentro. Solari deberá convertir esas características en una producción que Herrera no sostuvo durante su etapa más reciente.
Una cesión con opción de compra reduciría el riesgo económico y permitiría observar su adaptación antes de adquirirlo definitivamente. En el plano deportivo, sin embargo, seguiría siendo una incógnita. Herrera no llegaría como una figura, sino como una apuesta para cubrir una función específica.
Del golpe inicial a una remontada en Toluca
El estreno de Solari terminó con una goleado de 3-0 frente a Pachuca en Ciudad Universitaria. Pumas recibió dos goles durante la primera mitad y no logró modificar el partido después del descanso. Córdova comenzó como titular, Arteaga disputó 45 minutos y Calderón participó en el cierre.
Tres días después, la respuesta llegó en uno de los escenarios más complicados de la Liga MX. Toluca se adelantó al minuto 14 después de una salida fallida de Keylor Navas, pero Pumas se mantuvo dentro del partido y resolvió la remontada en seis minutos del segundo tiempo. Arteaga empató al 57 y Córdova marcó el 2-1 al 63.
Solari no estuvo en el área técnica porque cumplió el partido de suspensión derivado de su expulsión contra Pachuca. Su auxiliar, Emerson Panigutti, dirigió al equipo y modificó el sistema durante el descanso con el ingreso de Córdova por Bennevendo.
“Los cambios han ayudado, sin duda, porque pudimos dar vuelta al resultado, pero acá también pasa mucho por el esfuerzo que hizo todo el grupo, que está convencido de una idea y se va convenciendo”, explicó Panigutti.
La victoria tampoco debe confundirse con una actuación dominante. Antonio Mohamed resumió la eficacia de Pumas al señalar que su equipo concedió dos oportunidades al comienzo del segundo tiempo y recibió dos goles. Después de tomar la ventaja, los universitarios defendieron en un bloque más bajo y resistieron la presión final de Toluca.
El resultado sí mostró una diferencia respecto del debut: Pumas reaccionó después de recibir el primer gol, los cambios alteraron el partido y dos incorporaciones transformaron sus primeras oportunidades claras en anotaciones. La adaptación continúa, pero ya produjo una victoria ante un rival que acumulaba 15 partidos de fase regular sin perder como local.
Panigutti evitó presentar el triunfo como una confirmación definitiva.
“Hoy el resultado te ayuda para seguir creciendo con humildad, sabiendo que ganamos un partido importante, pero no más que eso”.
Aunque Solari todavía debe recuperar la coordinación que dejó Juárez y construir una estructura ofensiva distinta. Ante Toluca aparecieron los refuerzos; el siguiente paso será demostrar que la remontada no fue una respuesta aislada, sino el comienzo de un funcionamiento reconocible.