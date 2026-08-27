Pumas presenta a César ‘Chino’ Huerta como refuerzo para el Apertura 2026
Los Pumas de la UNAM presentaron de manera oficial a César ‘Chino’ Huerta como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026, luego de su corto paso por el futbol de Bélgica. Huerta fue presentado en las instalaciones de La Cantera, donde se también se dio a conocer que portará la camiseta número 10.
Apenas asumió que su etapa en el Anderlecht de Bélgica estaba terminada, el extremo de 25 años se hizo del teléfono de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de los felinos, y marcó sin intermediarios de por medio.
"Mi primera idea en la mente al volver a México fue Pumas. Conseguí su número, me puse en contacto con él y a raíz de eso todo avanzó muy rápido", contó el atacante en su presentación en la Cantera, el mismo acto en el que el club le dio la bienvenida también a Israel Luna, el sustituto del lesionado Sebastián Córdova.
Sancho ubicó ese primer contacto tres semanas atrás y no tuvo que pelear con el Anderlecht: "Siempre fueron muy derechos, muy abiertos. Llegamos muy rápido a un acuerdo", explicó el directivo.
El vínculo quedó firmado por tres años, el doble del tiempo que Huerta alcanzó a vivir en Europa.
Huerta presumió que tenía otras propuestas, de clubes mexicanos y de Estados Unidos, algunas por encima de lo que va a ganar en el Pedregal.
“Económicamente eran muy importantes, pero cuando tomas una decisión con el corazón y sabes que vas al lugar correcto, se hace más fácil la situación", dijo.
Le preguntaron entonces si volver a casa a los 18 meses no era dar un paso atrás: "Yo esto no lo veo como un retroceso, al contrario. Pasé un año difícil y esta es una oportunidad para volver a reinventarme".
Bélgica, solo seis meses de futbol
El artillero surgido de Chivas descartó que la adaptación al balompié europeo lo haya vencido: contó que se acomodó desde el primer día y que en el primer semestre tuvo minutos. El problema apareció en el arranque de la segunda temporada.
"Empecé a tener un problema muscular que lamentablemente no me dejó demostrar todo lo que soy como jugador", señaló el mundialista mexicano en 2026.
Agradeció al Anderlecht por abrirle las puertas y resumió el final de su etapa belga como él lo entiende: tenía sus planes, pero Dios tenía otros para él.
Se dice al cien por ciento físicamente, aunque sin ritmo tras varios meses sin cancha.
Tampoco podrá debutar este viernes en el siguiente partido de Pumas, una visita al Tijuana en la quinta jornada del Apertura 2026, porque el Club Universidad aún espera el pase internacional.
"Llevo varios meses sin poder estar en una cancha. Por eso estoy aquí, porque quiero jugar, necesito jugar, recuperar mi carrera y volver a la selección", sentenció.