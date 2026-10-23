Pumas reconoce que la adaptación a Solari le costó partidos

Hugo Sánchez cumple este viernes 50 años de su debut profesional con los Pumas, que mañana lo homenajearán ante los Tigres, el mismo rival contra el que debutó el 23 de octubre de 1976. La celebración, sin embargo, encontrará al equipo universitario fuera de los puestos de clasificación y todavía en proceso de adaptarse a las ideas de Esteban Solari, algo que el propio plantel reconoció que le costó puntos.

“Sabemos de la inquietud que tienen y crean que nosotros somos los primeros conscientes y responsables de esta situación”, dijo Pablo Bennevendo en la conferencia de prensa de este viernes, en la que pidió el respaldo de la afición para los tres partidos que le quedan como local.

Los Pumas son undécimos del Apertura 2026, con 16 puntos en 13 jornadas, y vienen de perder 2-0 ante el Santos. El lateral mencionó el cambio de entrenador, las lesiones y las expulsiones, pero admitió que al plantel le costó asimilar la propuesta del argentino.

“El cambio de dirigencia luego no es tan fácil y a nosotros nos costó nuestros partidos”, explicó Bennevendo, quien aseguró que el equipo entiende mejor las instrucciones del cuerpo técnico desde el partido contra el León, en la Jornada 7.

También habló de su adaptación a jugar por perfil cambiado, una posición que ya ocupó en fuerzas básicas y que ahora le exige mejorar el uso de su pierna izquierda. Pese a los resultados, sostuvo que el vestuario confía en el trabajo diario.

“Más que presionados, yo te diría motivados. Creo que es un lindo reto este que tenemos”, afirmó sobre la necesidad de sumar en el cierre del torneo.

El canterano también se refirió al homenaje a Hugo Sánchez y a lo que significa compartir institución con una figura que trascendió en el futbol mundial.

“Que haya salido de aquí, de Pumas, y nos represente no solo como mexicanos, sino como canteranos, es algo muy lindo”, expresó.

Los Pumas recibirán a los Tigres este sábado 24 de octubre, a las 21:10 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, por la Jornada 14. Hace 50 años, ante el mismo rival, comenzó la carrera del máximo ídolo del club. Mañana, Bennevendo y sus compañeros intentarán que el homenaje no sea lo único que se celebre en Ciudad Universitaria.