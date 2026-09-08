Pumas separa a Raúl Alpízar de la dirección de fuerzas básicas
Los Pumas anunciaron la salida de Raúl Alpízar como director de fuerzas básicas, una posición desde la que estuvo al frente de uno de los departamentos históricamente más importantes para la identidad del club.
“De común acuerdo, Raúl Alpízar deja el cargo como director de fuerzas básicas de la institución”, informó el Club Universidad este 8 de septiembre. La institución agradeció su trabajo y adelantó que en breve anunciará a la persona que encabezará la nueva etapa de la cantera universitaria.
La salida también cierra una gestión que atravesó uno de sus momentos más polémicos en septiembre de 2022. Entonces, una investigación de Reforma recogió acusaciones de padres de futbolistas que señalaban a Alpízar por presuntamente solicitar dinero o regalos a cambio de registrar jugadores o darles minutos en las categorías inferiores. Las versiones llegaron a hablar de cuotas de entre cinco mil y 10 mil pesos.
Alpízar negó públicamente las acusaciones y aseguró que nunca había cobrado por registrar o hacer jugar a un juvenil. Pumas lo separó temporalmente mientras realizó una investigación interna.
Dos semanas después, el propio club determinó que no contaba con elementos que comprobaran actos de corrupción y lo reincorporó a su puesto.
Cuatro años después de aquel episodio, Alpízar deja definitivamente la dirección de fuerzas básicas. El comunicado de este martes no especifica las razones de la separación ni relaciona su salida con aquellas acusaciones de 2022.