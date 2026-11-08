Pumas, solo un juego contra América pudieron llenar su estadio en CU… bueno, casi

Los problemas de Pumas en este Apertura 2026 no solo están en la cancha, también en la grada. A lo largo del torneo, el Estadio Olímpico Universitario ha brillado por sus asientos vacíos; sin embargo, en su más reciente duelo, en el cual recibieron al América para el Clásico Capitalino, por primera vez en el semestre estuvieron cerca de registrar un lleno en su propia casa.

Para dicho encuentro, celebrado este sábado 7 de noviembre, se dieron cita 40,530 aficionados de acuerdo con los registros oficiales. Tomando en cuenta que la capacidad del recinto es de 58,445 localidades según datos de la Liga MX, esto representó un aforo del 69.3 por ciento, la cifra más alta en lo que va de la campaña.

Aun así, en las zonas más altas del estadio y alrededor de las áreas destinadas a las barras, por motivos de seguridad, quedaron más de 17 mil asientos vacíos.

¿Invasión azulcrema o respuesta universitaria?

A diferencia de otros encuentros, para el Clásico Capitalino la convocatoria se notó desde la llegada al recinto. El tráfico en las zonas aledañas a Ciudad Universitaria fue visible incluso tres horas antes del silbatazo inicial.

En el interior del inmueble también se pudieron ver grandes cantidades de americanistas. Esto no solo ocurrió en la cabecera sur destinada a la porra visitante, sino también entre el público general, mismos que por momentos hacían eco con el grito de "Águilas", demostrando que, más allá de la rivalidad, ambas aficiones pudieron convivir en un mismo espacio.

A pesar de ello, la afición universitaria siguió siendo mayoría y fue la que ocupó la mayor parte de las gradas. El partido no solo representaba el enfrentamiento ante su acérrimo rival de la ciudad, sino que adquirió mayor relevancia porque el equipo llegaba en una buena racha, sumando 7 puntos en sus últimos cuatro encuentros y metiéndose de lleno en la pelea por la liguilla.

Ni Hugo Sánchez ni el juego contra Cruz Azul lograron llenar

Finalmente, hay que señalar que, hasta antes de este duelo, Pumas ni siquiera logró llenar la mitad de su estadio en los seis partidos previos como local. Lo máximo que había registrado era ante otro rival capitalino, Cruz Azul, contra el que logró un aforo de 25,580 asistentes (un 43.8%).

Incluso en la jornada en la que recibieron a Tigres y le rindieron un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut, el equipo tuvo una asistencia todavía menor, ingresando únicamente 22,458 espectadores.

Asistencia de Pumas en el torneo:

Pumas vs. Necaxa: 13,323 (22.8%)

Pumas vs. León: 12,067 (20.6%)

Pumas vs. San Luis: 14,787 (25.3%)

Pumas vs. Pachuca: 15,021 (25.7%)

Pumas vs. Querétaro: 17,420 (29.8%)

Pumas vs. Tigres: 22,458 (38.4%)

Pumas vs. Cruz Azul: 25,580 (43.8%)

Pumas vs. América: 40,530 (69.3%)