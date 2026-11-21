La última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX enfrentará a equipos que atraviesan momentos opuestos. Cruz Azul y Chivas pelearán por el liderato con largas rachas sin perder, Santos protagoniza una de las mayores remontadas del torneo y América buscará romper una seguidilla de cuatro partidos sin ganar.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre se disputará la jornada 17, con cinco clubes ya clasificados a cuartos de final y siete que todavía aspiran a los tres boletos restantes. El torneo no tendrá Play-In, por lo que únicamente avanzarán los ocho primeros lugares.

Cruz Azul, Chivas, Santos y Pachuca llegan con las mejores rachas

Cruz Azul: La Máquina encabeza la clasificación con 32 puntos y acumula siete partidos sin perder, incluidos cinco triunfos consecutivos. Su visita a Chivas será decisiva para conservar el liderato general.

Chivas: El equipo de Gabriel Milito ocupa el tercer lugar con 30 unidades y suma seis encuentros invicto, tres de ellos con victoria. Recibirá a Cruz Azul en un duelo directo por la cima.

Santos Laguna: Protagoniza una de las mayores remontadas del campeonato. Después de comenzar con siete partidos sin ganar, consiguió ocho victorias y sufrió apenas una derrota en sus siguientes nueve encuentros. Pasó del fondo de la tabla al sexto lugar, con 25 puntos.

Pachuca: En la jornada 13 ocupaba el antepenúltimo puesto, pero tres triunfos consecutivos lo impulsaron hasta la novena posición, con 22 unidades. Los Tuzos todavía pueden conseguir su clasificación.

Toluca, Monterrey y otros cinco equipos mantienen un paso irregular

Toluca: Los Diablos Rojos permanecieron entre los protagonistas durante buena parte del torneo, pero registran cuatro empates y una victoria en sus últimos cinco partidos. Son cuartos con 27 puntos y ya tienen asegurada su clasificación.

Atlas: Aunque ganó tres de sus últimos cinco encuentros, también sufrió dos derrotas por goleada, incluida la caída 4-1 contra Pachuca. Ocupa el quinto lugar con 27 unidades.

Monterrey: Los Rayados reflejan su irregularidad con dos triunfos, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Marchan séptimos con 24 puntos, todavía sin asegurar su boleto.

Pumas: Los universitarios registran dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Son undécimos con 21 puntos y necesitan vencer a Monterrey, además de esperar otros resultados, para avanzar.

León: La Fiera enfrentó consecutivamente a América, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Chivas, una serie en la que consiguió una victoria, dos empates y dos derrotas. Ocupa el octavo puesto con 23 puntos, el último que otorga acceso a la liguilla.

Tijuana: El equipo de Gilberto Mora acumula tres empates, un triunfo y una derrota en sus cinco encuentros más recientes. Es décimo con 22 unidades y mantiene posibilidades de clasificación.

América y Querétaro atraviesan las peores rachas

América: Las Águilas permanecen en el segundo lugar con 30 puntos gracias a su buen arranque de campaña. Sin embargo, acumulan cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota. Visitarán a Tigres todavía con posibilidades de terminar como líderes.

Querétaro: Después de sorprender durante la primera mitad del campeonato, los Gallos Blancos acumulan seis derrotas consecutivas. Son duodécimos con 20 puntos y necesitan una combinación de resultados, además de ganar por goleada, para alcanzar los cuartos de final.

Seis equipos llegan eliminados a la última jornada

Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez, ubicados entre los puestos 13 y 18, ya no tienen posibilidades matemáticas de alcanzar la liguilla, independientemente de sus resultados en la última fecha.

Partidos y horarios de la jornada 17 del Apertura 2026

Horarios del centro de México.

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis | 19:00 horas

· FC Juárez vs. Atlas | 21:00 horas

· Tijuana vs. Atlante | 21:00 horas

Sábado 21 de noviembre

· Pachuca vs. Toluca | 16:50 horas

· Santos Laguna vs. León | 17:00 horas

· Pumas vs. Monterrey | 19:00 horas

· Tigres vs. América | 21:00 horas

Domingo 22 de noviembre

· Chivas vs. Cruz Azul | 17:07 horas

· Querétaro vs. Necaxa | 19:00 horas

El duelo entre Chivas y Cruz Azul cerrará la pelea por la cima entre dos de los equipos más regulares del campeonato. Para el resto de los aspirantes, la última jornada determinará si las rachas positivas fueron suficientes para alcanzar la liguilla o si sus tropiezos terminaron por dejarlos fuera.