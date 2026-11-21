Este fin de semana se disputa la Jornada 17 y última del Apertura 2026. Si bien todavía hay varios cupos por definir rumbo a la liguilla, no todos los clubes arriban con el mismo envión anímico ni de resultados. ¿Quiénes llegan con inercia ganadora, quiénes mantienen un paso irregular y cuáles atraviesan un bache justo en el cierre del torneo?

Los que cierran encendidos

Cruz Azul: Líder con 32 puntos, respaldado por una racha invicta de siete encuentros en la que ganó sus últimos cinco partidos.

Chivas: Ocupa el tercer puesto con 30 unidades, tras hilvanar seis partidos sin perder, tres de ellos con victoria. En la última fecha expondrá su marca ante el invicto de Cruz Azul en un duelo directo por la cima.

Santos: Después de iniciar con siete partidos sin ganar, vino la remontada con ocho triunfos y solo una derrota en sus últimos nueve juegos. Pasó del fondo a ubicarse sexto y dentro de zona de liguilla con 25 puntos.

Pachuca: En la Jornada 13 era el antepenúltimo lugar, pero con tres victorias consecutivas escaló al noveno sitio con 22 puntos y se mantiene vivo en la lucha por la Fiesta Grande.

Paso irregular en la recta final

Toluca: Desde el inicio se posicionó en la parte alta de la tabla. A mitad del torneo pasó por un bache de derrotas que logró superar, aunque sin despegar del todo, con cuatro empates y un triunfo en sus últimos cinco duelos para ubicarse cuarto con 27 puntos.

Atlas: En sus últimos cinco juegos registró tres victorias, pero también sufrió dos derrotas por goleada, la más reciente en la fecha pasada por 1-4 ante Pachuca. Hoy es quinto con 27 puntos.

Monterrey: Viene de una temporada de altibajos, lo cual se refleja en sus últimos cinco partidos, donde acumula dos triunfos, dos derrotas y un empate. Por ahora marcha séptimo con 24 puntos.

Pumas: Similar al conjunto regiomontano es el caso de los universitarios, que en sus últimos cinco compromisos intercalaron dos victorias, una derrota y dos empates. Hoy son decimoprimeros con 21 puntos, pero aún con posibilidades de avanzar de fase.

León: La Fiera viene de superar un calendario sumamente exigente ante América, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Chivas; aun así, logró rescatar unidades gracias a dos empates, una victoria y dos derrotas para situarse octavo con 23 puntos.

Xolos: El equipo de Gilberto Mora ha registró tres empates, una victoria y una derrota en sus últimos cinco compromisos, lo que lo tiene en el décimo con 22 puntos, aun en la lucha por la clasificación.

En crisis previo a la última fecha

América: Actualmente es segundo con 30 unidades gracias al colchón de puntos que construyó en su buen inicio de campaña. Sin embargo, su cierre de fase regular estuvo marcado por más bajos que altos, muestra de ello es que acumula cuatro partidos sin ganar con tres empates y una derrota.

Querétaro: Fue la revelación durante la primera mitad del campeonato, pero el equipo se cayó sobre el final con seis derrotas consecutivas. Aun así, suma 20 puntos y marchan decimosegundos con posibilidades de liguilla.

Los que ya están eliminados

Finalmente, hay que señalar que del puesto 13 al 18, Puebla, San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Bravos de Juárez, sin importar sus rachas recientes, todos llegan a esta última fecha sin posibilidades matemáticas de Liguilla.

Jornada 17 del Apertura 2026

* Puebla (13°) vs San Luis (14°) | Viernes 20/11, 7:00 p. m.

* Juárez (18°) vs Atlas (5°) | Viernes 20/11, 9:00 p. m.

* Xolos (10°) vs Atlante (16°) | Viernes 20/11, 9:00 p. m.

* Pachuca (9°) vs Toluca (4°) | Sábado 21/11, 4:50 p. m.

* Santos (6°) vs León (8°) | Sábado 21/11, 5:00 p. m.

* Pumas (11°) vs Monterrey (7°) | Sábado 21/11, 7:00 p. m.

* Tigres (15°) vs América (2°) | Sábado 21/11, 9:00 p. m.

* Chivas (3°) vs Cruz Azul (1°) | Domingo 22/11, 5:07 p. m.

Querétaro (12°) vs Necaxa (17°) | Domingo 22/11, 7:10 p. m.