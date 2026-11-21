El América llegará a la última jornada del Apertura 2026 con la clasificación a la Liguilla asegurada, pero también con cuatro partidos consecutivos sin ganar y la posibilidad de recuperar el liderato. Antes de visitar a Tigres este sábado 21 de noviembre, Santiago Ramos Mingo dejó claro que el conjunto azulcrema no modificará su propuesta ofensiva pese a los problemas defensivos que ha mostrado.

En conferencia de prensa este viernes, el defensa argentino reconoció que el equipo dirigido por Guillermo Almada necesita mejorar en ambas áreas, aunque consideró que asumir riesgos forma parte de las exigencias de jugar en el América.

“Si queremos ser un equipo protagonista, entonces eso tiende a correr más riesgo”, afirmó Ramos Mingo, quien señaló que sería más sencillo defender cerca de su portería, pero que la exigencia del club es buscar siempre la victoria.

Las Águilas han recibido al menos un gol en sus últimos 10 encuentros de Liga MX. Su último partido sin permitir anotaciones fue ante Puebla, en la sexta jornada. Esta situación ha coincidido con una racha de cuatro compromisos sin triunfo, durante la cual sumaron tres de 12 puntos posibles.

Pese a ello, Ramos Mingo sostuvo que el equipo debe conservar su identidad y encontrar un mejor equilibrio entre ataque y defensa de cara a la fase definitiva del campeonato.

América necesita ganar y esperar resultados para recuperar el liderato

El conjunto azulcrema ocupa la segunda posición con 30 puntos, dos menos que Cruz Azul, por lo que necesita vencer a Tigres y esperar un resultado favorable en el encuentro entre la Máquina y Chivas para aspirar al primer puesto.

“Todos saben que quedar primero no te garantiza nada; la Liguilla es un torneo aparte”, señaló el defensor, quien insistió en que la prioridad inmediata es conseguir los tres puntos y recuperar el ritmo competitivo antes de los cuartos de final.

El futbolista también descartó que la eliminación de Tigres facilite el encuentro. Aunque los regiomontanos ya no tienen posibilidades de clasificar, destacó la calidad de su plantel y la dificultad de enfrentarlos como visitantes.

Para Ramos Mingo, terminar en la cima sería importante después de haber ocupado el primer lugar durante buena parte del torneo, aunque la posición final no determinará lo que suceda en la Liguilla.

El defensa, que llegó al América para este Apertura 2026 procedente del Bahía de Brasil, también habló sobre la responsabilidad de representar a la institución y de responder a las expectativas que acompañan al equipo.

Con el inicio de la Liguilla a unos días, el América tendrá ante Tigres una última oportunidad para recuperar la victoria y demostrar que su propuesta ofensiva puede sostenerse sin pagar un costo tan alto en defensa.