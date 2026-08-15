¿Quién es Israel Luna? El subcampeón mundial juvenil que llega a Pumas
Los Pumas de la UNAM ya encontraron al refuerzo que tomará el lugar de Sebastián Córdova tras su lesión. Se trata de Israel Luna, subcampeón mundial juvenil que llega a Pedregal para asumir este reto con el conjunto universitario.
La noticia la dio a conocer la propia directiva auriazul este viernes 14 de agosto a través de una publicación de bienvenida en sus redes sociales oficiales.
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El futbolista llega como agente libre y, de acuerdo con lo dicho con la directiva, "se unirá de forma inmediata" a los trabajos bajo el mando de Esteban Solari. Por esta razón, el futbolista estará disponible para debutar este domingo 16 de agosto, cuando Pumas reciba a Querétaro al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, en su duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura 2026.
Subcampeón Mundial Sub-17 y campeón con Pachuca
En cuanto al perfil de Israel Luna, se trata de un mediocampista ofensivo de 24 años originario de San Luis Potosí. El joven futbolista es uno de los productos surgidos de la cantera del Club Pachuca.
Desde sus etapas formativas se posicionó como un prospecto del fútbol mexicano. Formó parte de la selección mexicana Sub-17 que conquistó el Campeonato de la Concacaf en 2019. Ese mismo año acudió a la Copa del Mundo de la categoría celebrada en Brasil, donde el Tricolor obtuvo el subcampeonato y anotando dos goles durante el certamen.
A nivel de clubes, debutó en primera división con los Tuzos en el Apertura 2022, torneo en el que se proclamó campeón de la Liga MX. Además, formó parte del plantel hidalguense que levantó el título de la Concacaf en 2024. Sin embargo, lesiones de ligamento mermaron su regularidad, poniendo fin a su contrato con la institución al término del Clausura 2026.
¿Qué le pasó a Sebastián Córdova?
Cabe recordar que Sebastián Córdova llegó a Pumas en este mercado de fichajes veraniego con la encomienda de convertirse en uno de los referentes del equipo. Sin embargo, durante el encuentro de la segunda jornada de la Leagues Cup frente a Cincinnati, el mediocampista de 29 años, tras un mal movimiento cayó lesionado, teniendo que salir de cambio.
Tras un análisis médico, el club informó que su jugador había sufrido una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Dicha situación lo dejará fuera por al menos todo este torneo de Apertura 2026.