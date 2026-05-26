Raúl González respalda continuidad de Efraín Juárez con Pumas tras perder la final
La derrota en la final del Clausura 2026 no modificó la postura de Pumas sobre el proyecto deportivo de Efraín Juárez. El presidente del club, Luis Raúl González Pérez, respaldó públicamente la continuidad del entrenador y aseguró que el equipo buscará construir un proceso estable después de volver a disputar un título y terminar como líder general.
“Llegar a una final tiene mérito, pero no alcanza. En esta institución competir no es suficiente; queremos ser campeones”, expresó González Pérez en un mensaje dirigido a la afición y a la comunidad universitaria tras perder la serie por el campeonato.
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El dirigente reconoció el impacto que dejó la derrota dentro del club y entre los aficionados, pero defendió el trabajo realizado durante el torneo por el cuerpo técnico, jugadores y áreas operativas de la institución.
“Nada de esto es casualidad: este equipo volvió a poner a Pumas en una final gracias al trabajo, la disciplina y el compromiso”, señaló.
Pumas terminó el Clausura 2026 con el mejor torneo corto de su historia en fase regular y regresó a una final después de varios años sin pelear directamente por el título. Por eso, González Pérez insistió en que el proyecto no puede depender únicamente del resultado de una eliminatoria.
“El futuro de Pumas no puede depender únicamente de un torneo o de un resultado. Nuestro objetivo es construir un equipo con consistencia, capaz de competir y estar de manera permanente en liguilla”, explicó.
El presidente universitario también reiteró que la cantera seguirá siendo uno de los pilares del proyecto deportivo rumbo al Apertura 2026.
“La recuperación y fortalecimiento de nuestra cantera es una prioridad institucional. Nuestra identidad está en formar, desarrollar y construir talento con visión de largo plazo”, afirmó.
Además, adelantó que el club ya trabaja en la planeación del próximo torneo y que aprovechará el tiempo previo al Apertura 2026 para evaluar decisiones deportivas y fortalecer la plantilla.
“Ese camino exige convicción y continuidad”, dijo González Pérez.
El mensaje llega en medio de la expectativa sobre el futuro inmediato de Pumas tras perder la final, aunque dentro del club la postura parece clara: sostener el proyecto encabezado por Juárez y convertir el Clausura 2026 en la base de un proceso con mayor estabilidad competitiva.