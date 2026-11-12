Rayadas golpean temprano y vencen a Pachuca en la ida de los cuartos de final

Rayadas aprovecharon el inicio del partido para vencer 1-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo y tomar ventaja en los cuartos de final del Apertura 2026. Diana García marcó el único gol apenas al minuto dos, tras una asistencia de Alice Soto, y Monterrey protegió la diferencia durante el resto del encuentro.

El conjunto regiomontano sorprendió antes de que las Tuzas pudieran acomodarse. Soto envió el servicio y García ganó por arriba para colocar un remate de cabeza lejos del alcance de la portera. La anotación obligó a Pachuca a modificar su planteamiento desde los primeros minutos.

Rayadas estuvieron cerca de ampliar la ventaja al 10, cuando Lucía García remató cerca del arco. Pachuca respondió dos minutos después con un disparo que se estrelló en el travesaño, la oportunidad más clara de las locales para igualar el marcador.

Las Tuzas adelantaron sus líneas y poco a poco empujaron a Monterrey hacia su propio campo, pero no encontraron precisión en el último toque. Rayadas redujeron los espacios, resistieron la presión y administraron una ventaja que obtuvieron con su primera oportunidad importante.

El 1-0 deja abierta la eliminatoria, aunque permite a Monterrey regresar a casa con una diferencia mínima y la posibilidad de definir la serie frente a su afición. Pachuca necesitará mejorar su contundencia después de no convertir sus mejores momentos en el Estadio Hidalgo.

El partido de vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA. Rayadas, líderes del Grupo A durante la fase regular, buscarán completar la clasificación, mientras las Tuzas estarán obligadas a remontar para mantenerse en la lucha por el título.