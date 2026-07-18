Rayados ficha a Orbelín Pineda y lo reúne con Matías Almeyda
Rayados oficializó la llegada de Orbelín Pineda como refuerzo para el Apertura 2026. El mediocampista mexicano deja al AEK Atenas mediante una transferencia definitiva y regresa a la Liga MX cuatro años y medio después de haber salido de Cruz Azul para comenzar su etapa en Europa.
El fichaje también representa el reencuentro de Pineda con Matías Almeyda. Ambos coincidieron en Chivas entre 2016 y 2018, periodo en el que conquistaron la Liga MX, la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. El entrenador argentino volverá a contar con un futbolista al que utilizó como mediocampista, interior y elemento de apoyo para el ataque durante una de las etapas más exitosas del Guadalajara en los últimos años.
Pineda, de 30 años, retorna al futbol mexicano después de su paso por el Celta de Vigo y el AEK. Su primera experiencia europea comenzó en enero de 2022, aunque tuvo poca actividad en España y seis meses después se trasladó a Grecia, donde recuperó protagonismo y se convirtió en una de las figuras del conjunto ateniense. Con el AEK ganó dos campeonatos de liga, una Copa de Grecia y fue reconocido como el mejor jugador de la temporada 2025-2026.
Monterrey ya había intentado contratarlo en 2024, cuando el club griego rechazó dos ofertas por el seleccionado mexicano. Dos años más tarde, la directiva consiguió cerrar una operación que añade movilidad, recuperación y llegada desde segunda línea al mediocampo de Almeyda.
Orbelín también llega después de disputar la Copa del Mundo de 2026 con México. El guerrerense acumula 94 partidos con la Selección Mexicana y ha participado en los Mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026, además de formar parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Su incorporación se suma a la del uruguayo Diego Rossi dentro de la renovación emprendida por Rayados para el Apertura 2026. Con Pineda, Almeyda recupera a un jugador que conoce su modelo de trabajo y Monterrey incorpora a un mexicano probado en la Liga MX, con experiencia internacional y capacidad para ocupar varias posiciones detrás del delantero.