La iniciativa para restablecer el ascenso y descenso en el futbol mexicano continúa pendiente en comisiones del Senado. Durante un evento del Atlante, Emmanuel Reyes Cardona, senador de Morena, aseguró que existe disposición para discutirla, aunque no adelantó una fecha para su dictaminación ni comprometió el voto de su bancada.

“Esta es una propuesta que estamos conversando con la Junta de Coordinación Política y con las distintas bancadas. Creo que todas tienen disposición para promover una mayor apertura”, declaró el integrante de la bancada con mayoría en la Cámara Alta.

Presentada por Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, la iniciativa busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar mecanismos de ascenso y descenso basados en el mérito deportivo. Sigue pendiente en las comisiones de Deporte, presidida por Ana Karen Hernández Aceves, del PT, y de Estudios Legislativos, Primera, encabezada por Francisco Chíguil Figueroa, de Morena.

Reyes Cardona defendió que los clubes con resultados deportivos tengan oportunidades de llegar a la máxima categoría, pero señaló que todavía deben escuchar a los sectores involucrados y a especialistas.

“También debemos garantizar oportunidades para aquellos equipos que se han esforzado y han logrado ascender, pero que no han podido avanzar debido a las reglas que tenemos hasta el día de hoy”, sostuvo.

En el encuentro, Emilio Escalante, presidente del Atlante, respaldó el regreso del ascenso, condicionado a reglas equitativas y al cumplimiento de requisitos deportivos, financieros y de infraestructura. Recordó los campeonatos del club en Expansión como prueba de sus méritos para volver.

Sin embargo, Atlante abandonó la apelación colectiva ante el TAS para restablecer el ascenso y regresó a Primera mediante la compra de la franquicia de Mazatlán. Su retorno no abrió una vía deportiva para los clubes que permanecieron en la categoría y continuaron la disputa.

Miguel Herrera, entrenador de los Potros, también defendió recuperar los premios y castigos deportivos, aunque consideró necesario fortalecer primero las estructuras de los equipos de Expansión.

El encuentro sumó pronunciamientos favorables, pero no un calendario legislativo. Para la propuesta de Castañeda, el siguiente paso sigue pendiente: que las comisiones la dictaminen.