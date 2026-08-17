En Grecia reportan acuerdo entre las Chivas y el Olympiakos por la Hormiga González
Armando “Hormiga” González estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiakos. Athletiko reportó este lunes que las Chivas aceptaron una tercera propuesta del conjunto griego por el delantero de 23 años, después de rechazar sus dos primeros intentos.
De acuerdo con el medio griego, el Olympiakos pagaría nueve millones de euros por el 70 por ciento de los derechos de González, mientras el Guadalajara conservaría el 30 por ciento restante. La operación todavía no ha sido anunciada oficialmente por ninguno de los clubes.
El porcentaje que permanecería en manos de las Chivas permitiría al club mexicano beneficiarse de una eventual revalorización del delantero en Europa. Athletiko señala que el Guadalajara considera que González podría protagonizar posteriormente una transferencia por una cifra mayor desde el Olympiakos.
El futbolista habría dado desde el inicio su aprobación a la posibilidad de emigrar y su representante estuvo en Grecia durante el fin de semana para avanzar las conversaciones. Si los últimos pasos se completan, Athletiko espera que González viaje a Grecia antes de terminar la semana para finalizar su incorporación.
La negociación avanzó después de que la Hormiga no disputara minutos frente al Santos el 16 de agosto. Gabriel Milito reconoció posteriormente que conocía la oferta y explicó que decidió darle tranquilidad mientras se resolvía su futuro.